Los interinos acogen con optimismo los cambios en el decreto del Gobierno

El Gobierno pactó este miércoles que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza que nunca haya sido convocada puedan adjudicarse dicho puesto sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Así lo avanzó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante su defensa ante el pleno del Congreso del decreto ley que el Ministerio negoció hasta el último momento para lograr los apoyos suficientes, sobre todo el de ERC.

Los interinos reclamaban la «fijeza» con base en la directiva europea que indica que no se puede hacer uso de los contratos temporales más allá de los tres años. De hecho, ayer por la mañana, antes de la votación en el Congreso, más de un centenar de personas se reunieron en la Plaza de la Montañeta de Alicante contra el denominado «icetazo» sobre la reducción de la temporalidad a las administraciones públicas. Según explicó el portavoz del STEPV, Ignasi Amorós, «nos manifestamos contra la convalidación del decreto Iceta porque queremos mostrar nuestro rechazo ante la cantidad de gente a la que le va a afectar».

Después de haber convocado diferentes concentraciones durante los últimos meses, los afectados valoran positivamente el hecho de que puedan acceder a la plaza sin opositar y, en segundo lugar, que la fase de oposición de los procesos de estabilización no sea eliminatoria. Y es que la norma, según explicó la ministra Montero, también dará potestad a las comunidades autónomas para decidir si el examen para las plazas de estabilización que convoquen es o no eliminatorio. El decreto ley ya preveía que la valoración de la experiencia en el puesto pesara un 40 % en el proceso de selección, pero ahora se añade la posibilidad de que la prueba no sea eliminatoria si así lo deciden las comunidades autónomas en sus convocatorias, algo que la plataforma de afectados cree que es fundamental. «Indudablemente lo que se quiere es que sea solo un concurso pero se ha avanzado en el sentido de que la oposición no sea eliminatoria y, por lo tanto, que se valoren los méritos en cualquier circunstancia», aseguró la delegada sindical en Alicante, Victoria Lorenzo, para manifestar que existe satisfacción entre los empleados públicos: «Estamos satisfechos porque no se ha aprobado el decreto tal y como estaba. Se han hecho modificaciones y se emplaza a un desarrollo de ley que aceptará distintas enmiendas, aunque seguimos echando en falta la paralización de los procesos que están en marcha».

Los cambios se introducirán durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, un proceso que debería concluir a finales de octubre para avanzar en el proceso de estabilización y dar certidumbre a los afectados, según explicó durante su intervención la ministra de Hacienda.