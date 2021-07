Oltra, a los hosteleros: "Es mejor ganar menos dinero en verano que perder a un hijo"

Ante los reproches de los sectores afectados por las últimas medidas adoptadas por la Conselleria de Sanidad y las críticas del PP por "haber hundido el verano", Oltra ha indicado que "si se les muere un hijo les habremos hundido la vida; esa es la balanza que está sobre la mesa", para añadir que las restricciones son "las que hacen falta", aunque "a lo mejor no le van bien al verano", y ha argumentado que en muy poco tiempo se han duplicado las hospitalizaciones por covid y que la gente joven se está contagiando más en estos momentos al no estar vacunada, por lo que hay que protegerla. No obstante, he defendido que la Comunidad Valenciana es la autonomía que más dinero ha dedicado a los sectores económicos, y en concreto a la hostelería y al ocio nocturno porque "el Consell ha tenido claro siempre que si no se puede trabajar hay que dar ayudas para sostener a los más afectados y establecer una red de seguridad de la que no se caiga nadie".

Preguntada sobre si el Consell hace autocrítica de la gestión reciente de la pandemia, ha respondido que después de tantos meses aún le sorprende "la poca capacidad" de asumir que hay un virus "amargándonos la vida y acabando con la vida de mucha gente". "Cuando piden autocrítica, no sé si se piensan que este virus lo hemos inventado nosotros. No se puede querer una cosa y la contraria, es una puñeta lo que nos ha tocado vivir pero hemos dado prioridad a la vida de las personas", desde la premisa de "vida y libertad, pero primero vida".

Respecto a la crítica de hosteleros por el hecho de no vacunar contra el covid todos los días de la semana en la Comunidad, ha respondido que no se hace "porque no hay más vacunas, y no se va a poner la del tétanos", y ha defendido que cuando haya dosis "se vacunará a troche y moche". "El problema que tuvimos es que en la vacunación se dio prioridad a las comunidades con población envejecida y esa ratio se ha mantenido hasta hace poco. El Gobierno va a compensarlo, por eso ya hemos repetido que si no vacunamos más es porque no tenemos más vacunas", según Oltra.