Puig reivindica participación activa en la gestión de los fondos europeos para acelerar la recuperación

En el ámbito valenciano, la recuperación pasa por la estrategia marcada hace unos meses por el Consell mediante la que se pretende impulsar la atmósfera digital de la Comunidad para que la innovación comience a ser un sello distintivo en esta autonomía. En estos momentos, la Generalitat Valenciana ya tiene asignados 945 millones del fondo Next Generation EU para el ejercicio de 2021, de los que 483 millones corresponden al React y 462 del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.

En esta nueva etapa en la que se quieren forjar las bases del futuro, el barón socialista va a tratar de cuadrar la estrategia para recibir más fondos con los que pueda afrontar con más garantías la salida de la crisis. La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y será ahí donde Puig vuelva a plantear la necesidad de un reparto territorial justo para evitar desequilibrios como el que provoca la financiación autonómica. El presidente de la Generalitat ha reiterado en varias ocasiones su deseo de que los fondos europeos aceleren la transformación y constituyan una oportunidad de transformar económicamente la sociedad. El presidente incidió ayer en esta idea e insistió también en la necesidad de descentralizar la estructura del Estado por la centrifugación de recursos que ejerce la Comunidad de Madrid : «No todo puede estar centralizado en Madrid porque eso significa que hay un efecto capitalidad que genera un desequilibrio grande en las rentas», al tiempo que recalcó que este mensaje, «una verdad incómoda», según lo definió, es de «unidad y cohesión territorial» para España. Puig planteó que «este estado de cosas actual no funciona adecuadamente porque no todo puede estar centralizado en Madrid, ya que significa que ese efecto capitalidad genera un desequilibrio grande de rentas. No puede ser que haya comunidades autónomas que tengan descensos continuados de renta per cápita y otras que estén estancadas. Hemos de hacer funcionar el ascensor territorial y, para eso, hay que buscar de qué manera se produce el reequilibrio», expuso.