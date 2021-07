Puig pedirá en la Conferencia de Presidentes un cambio urgente de financiación antes de final de año

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que los dos temas base de la Conferencia de Presidentes Autonómicos serán la urgencia en la superación de la pandemia y la reactivación económica y social que en gran parte va a estar soportada por los fondos europeos.

Además, el presidente ha anunciado que en su intervención introducirá la necesidad de un cambio urgente en el modelo de financiación y que antes de finales de año haya una propuesta del Gobierno para solventar el problema, que tiene una incidencia directa en la capacidad de recuperación, y que requiere también de acuerdos de los grupos parlamentarios.

Sobre la situación de la pandemia, el jefe del Consell ha señalado que se está produciendo una ralentización del avance de los contagios que se estaba viviendo esta semana. El objetivo fundamental es intentar parar el crecimiento de la ola para encarar el proceso final de la vacunación en la mejor de las situaciones posibles: "Hay que seguir con la máxima prudencia, la máxima corresponsabilidad, porque aún estamos en pandemia", ha dicho.

Respecto al Tajo Segura, ha insistido que la Generalitat está al lado de los regantes. “El trasvase no puede limitarse hasta que no haya alternativa”, ha afirmado el presidente, que en todo caso ha insistido en que no hay que buscar guerras del agua, “para eso con nosotros que no cuenten” y sí negociaciones para encontrar soluciones. "Los regantes de la Comunidad Valenciana tienen que tener agua de calidad y a un precio razonable para siempre".

Respecto al uso del pasaporte covid para otros usos, Ximo Puig, tal y como adelantó ayer, ha insistido que no se aplicará mientras no se dé la opción a todos los ciudadanos de vacunarse. A partir de ese momento, se estudiará.

Sobre la vacunación de los jóvenes, el presidente ha recordado que este mes de agosto la Comunidad Valenciana tendrá disponibles hasta 400.000 vacunas de Moderna lo que permitirá dar un gran impulso a esa vacunación.