«Culpamos siempre a Madrid pero quizás el problema esté en la Comunidad, que debería defender sus intereses»

¿Qué balance hace de estos dos años de mandato y qué objetivos se ha marcado el PP para el nuevo curso político?

Han sido años muy complicados. Nos ha sobrevenido una DANA y el coronavirus. Desde la Diputación hemos sacado infinidad de planes para beneficiar y ayudar a los municipios, para estar al lado de los hosteleros y para ayudar a toda la gente que ha sido castigada durante esta pandemia. El balance, a pesar de la situación, es muy positivo. En cuanto al partido, creo que Carlos Mazón ha conseguido coserlo y despertar esa ilusión que estaba adormecida. Para el futuro lo que queda es seguir trabajando y seguir saliendo a la calle para conocer los problemas reales de los ciudadanos y, por supuesto, con el objetivo de la Generalitat. Los socialistas están muy nerviosos porque sus argumentos no llegan a ningún sitio y porque la batalla entre PSOE y PP se va a trasladar a esta Comunidad y, en concreto, a esta provincia. Soplan vientos de cambio y tienen nombre y apellido: Carlos Mazón.

El PP ha criticado la gestión del Consell con la pandemia, pero, ¿no cree que es una contradicción que se opongan a las mismas medidas que otras autonomías gobernadas por el Partido Popular han aplicado?

Cada comunidad autónoma tiene su circunstancia, su casuística y no creo que se pueda generalizar. Tenemos que tomar decisiones bajo el mismo paraguas, pero cada comunidad autónoma sabe cuáles son las necesidades y sabe la realidad de su territorio. Esta es una comunidad turística, por lo que no podemos tomar esas decisiones que al final lo único que vienen a hacer es perjudicar a la hostelería, al sector del turismo y a tantos sectores.

También se ha referido a la DANA por la manera en la que ha condicionado la gestión, pero, ¿hace autocrítica del retraso por parte de la Diputación en las ayudas a los municipios afectados por el temporal?

Desde un primer momento dijimos, además con el acuerdo de todos los grupos, que el dinero que íbamos a dar debía ser un complemento de las ayudas por parte del Estado. Asumimos que se podrían haber hecho las cosas de otra forma, pero en un momento puntual se tomó esa decisión. Nunca pudimos llevar a cabo lo que teníamos previsto, porque el decreto no llegaba. También tiene que hacer autocrítica el propio Gobierno de España y la Generalitat, que lo único que hizo fue desembarcar en la Vega Baja y nada más. Se inventaron el Plan Vega Renhace, que todavía no sabemos muy bien de qué se trata.

¿Cómo se va a empezar a abordar la situación de las estructuras locales del PP para apuntalar los liderazgos de cara a la próxima cita electoral?

De repente se ha generado una ilusión que hacía mucho tiempo que yo no percibía en el partido. Arrancaremos las asambleas en septiembre y antes de fin de año queremos tenerlo todo prácticamente acabado.

¿Están pensando ya en nuevos liderazgos en municipios como Elda o Alcoy donde el PP está más débil tras la derrota en las elecciones?

Por supuesto, siempre hay cosas que son mejorables. En esos municipios se está trabajando y se sigue luchando para conseguir las alcaldías.

¿Mazón es el nuevo Zaplana?

Carlos Mazón es Carlos Mazón y yo creo que lo ha demostrado. Es único y genuino. Mazón ha conseguido despertar la ilusión otra vez en el Partido Popular.

Y usted, ¿aspira a ser presidenta de la Diputación?

Yo ahora mismo aspiro a que se paralice la modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Desde la oposición es fácil reivindicar, pero, ¿cómo garantizar que van a respetar el trasvase si llegan al Gobierno cuando el primer recorte ya lo hizo Mariano Rajoy?

Siempre hay que mirar hacia adelante, aunque teniendo en cuenta los errores del pasado. Al final aquí hay un problema real y es que no tenemos agua. Hay un organismo que establece unas normas de explotación equitativas y que ahora dice que no procede modificarlas por el perjuicio económico y por el impacto medioambiental, pero desgraciadamente la decisión ha sido política. Cuando lleguemos al Gobierno, vamos a revertir esta situación.

Critican la posición de Castilla-La Mancha donde gobierna el PSOE, pero, ¿están dispuestos también a plantarle cara a Isabel Díaz Ayuso cuando pide agua o cuando niega la infrafinanciación de la Comunidad?

Isabel Díaz Ayuso no pide agua. En el año 2006 se hace una reserva de agua para un posible desarrollo urbanístico, pero esa agua no se está utilizando, ni se va a utilizar si no se produce ese desarrollo urbanístico. El PSOE saca estos fantasmas porque se ha quedado sin argumentos. Culpamos siempre a Madrid pero quizás el problema esté en la Comunidad Valenciana, que debería defender sus intereses.

Carlos Mazón dijo que es momento de compensar el daño causado a Sonia Castedo. ¿También tiene que compensar el PP a la exalcaldesa por haberla dejado caer?

Durante mucho tiempo se ha juzgado antes que los propios jueces y se ha tachado de muchas cosas a muchísima gente que luego la justicia le ha dado la razón. Hay que compensar el daño personal y el daño profesional que se le hace a una persona.

¿La ve como candidata a la Alcaldía de Alicante?

Yo realmente no la tengo que ver como alcaldesa. Ni siquiera sé si Sonia Castedo se plantea la posibilidad de volver a ser alcaldesa. Y tampoco soy yo quien tiene que tomar esa decisión.

¿Está de acuerdo con las acusaciones que Sonia Castedo hizo contra Luis Barcala por mantener la acusación?

Yo supongo que Barcala tomaría esa decisión asesorado por sus técnicos.