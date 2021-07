El PP y Cs arremeten contra Puig por la conferencia de presidentes : «Pedro Sánchez le ha hecho un Biden»

La secretaria general del PPCV, María José Catalá, en este sentido, subrayó que al presidente de la Generalitat «debería darle vergüenza» volver «con las manos vacías» de la conferencia de presidentes, en la que, a juicio de la popular, no ha conseguido que se hablara «de ninguno de los temas importantes para los valencianos».

Para Catalá, en la cumbre de presidentes autonómicos celebrada en Salamanca se vio «una vez más» la «nula capacidad» de Puig de «influir a nivel nacional», y sostuvo que éste «no pinta nada» ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien «le ha hecho un Biden». «No se ha hablado de financiación autonómica, no se ha tratado el tema de los trasvases y no ha conseguido nuevas vacunas para los valencianos. En una frase, ha cosechado un rotundo fracaso», afirmó la secretaria general en un comunicado. «Sánchez le ha hecho un Biden a Puig. No se ha hablado de nada de lo que nos interesa a los valencianos», añadió María José Catalá.

Según dijo, «de nada sirven los millones prometidos por Sánchez» si no se comienza a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica «donde no se discrimine a los valencianos».

La número dos del PP regional insistió en que «no podemos seguir esperando a que le venga bien a la agenda de Moncloa, la reforma de la financiación es urgente y necesaria».

Mientras, la síndica de Cs en las Cortes, Ruth Merino, criticó que Ximo Puig, siga con sus «ocurrencias que enfrentan a unas comunidades con otras» y resumió su participación en la conferencia de presidentes en su «tibieza ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el abandono de los valencianos». La portavoz naranja considera «previsibles y decepcionantes» la actitud y las palabras del presidente de la Generalitat tras el encuentro con sus homólogos, ya que «decir que hay una sensación general de que hay que abordar la reforma de la financiación es lo mismo que no decir nada y que no haber conseguido nada», le reprochó al presidente en un comunicado.

Merino afirmó que «produce un tremendo bochorno que Puig diga que no quiere privilegios fiscales en España, refiriéndose a Madrid, que es su enfermiza obsesión, sin mencionar que Sánchez trata de forma desigual a los ciudadanos cuando se arrodilla ante el nacionalismo y cede a su chantaje otorgándoles prebendas y privilegios, como hemos podido ver en esta Conferencia».