Consell y Diputación siguen a la greña y mantienen la reunión bilateral en el aire

El Consell y la Diputación de Alicante siguen a la greña con la convocatoria de la primera sesión de la comisión bilateral. La Generalitat ha emplazado a la institución provincial a poner una fecha, después de los fructíferos resultados obtenidos en las reuniones ya celebradas con las diputaciones de Valencia y Castellón. La respuesta por parte del equipo de Gobierno provincial ha sido contundente, afeando al Consell que le hayan entrado ahora las prisas «después de paralizarla durante año y medio». El encuentro, por tanto, continúa en el aire, aunque desde la institución provincial se asegura que cumplirán con su compromiso y convocarán la mesa para principios de septiembre, como se acordó en la última reunión de trabajo.

El director general de la Administración Local, Toni Such, ha emplazado a la Diputación de Alicante a «poner una fecha» para reunirse y poder trabajar así «con la totalidad de las administraciones públicas provinciales valencianas». Realizaba estas declaraciones tras realizar un balance positivo de las comisiones de cooperación bilateral ya celebradas con las diputaciones de Valencia y Castellón, donde las tres administraciones se han comprometido a seguir colaborando en la aportación de fondos económicos para los ayuntamientos a través del Fondo de Cooperación Municipal.

«También se mantendrá la participación en el fondo de municipios turísticos y en el de despoblación», señala Such, que resalta «la estrecha colaboración y el trabajo conjunto realizados en aras de establecer un sistema de financiación estable en los ayuntamientos».

En este sentido, el representante del Consell insiste en que espera recibir «pronto» una propuesta de fechas para celebrar la comisión bilateral de cooperación con la Diputación de Alicante y poder colaborar «en el desarrollo de programas que favorezcan a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».

La respuesta por parte del equipo de Gobierno de la institución provincial no se ha hecho esperar. El portavoz, Adrián Ballester, ha salido a la palestra para expresar su «asombro» ante las declaraciones del director general. En este sentido, el diputado señala que desde que se anunciara la creación de esta mesa bilateral, pasando por su aprobación y regulación por el pleno del Consell en septiembre de 2020, «han transcurrido más de 20 meses, año y medio largo, sin ningún motivo, simplemente porque no había interés o por circunstancias que no se han querido hacer públicas». Ballester, además, señala que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha remitido «no una, sino varias cartas a Ximo Puig pidiéndole la convocatoria de esta comisión».

El portavoz del gobierno provincial, asimismo, recuerda que en la sesión de trabajo celebrada el pasado mes de julio se acordó que la primera reunión se celebrara en Alicante, en el Palacio Provincial y en los primeros días de septiembre, algo que fue interpretado como una forma de evitar que Carlos Mazón pisase el Palau de la Generalitat y que el encuentro se pudiese convertir para el nuevo presidente del PP regional en un trampolín para ganar notoriedad en la escena política autonómica.

Ballester, con todo, asegura que «al contrario que Toni Such, que siempre ha evitado esta reunión, la Diputación cumplirá su palabra y enviará la convocatoria en los próximos días, tal y como estaba previsto.

Utilización política

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Toni Francés, afirma que «Carlos Mazón está manoseando la Diputación a su antojo con un fin puramente partidista y personal, al aprovechar espacios físicos de la misma, así como el gabinete de comunicación y las redes sociales para potenciar la campaña del PP contra los partidos que gobiernan la Generalitat y España. Usa los recursos de la institución para hacer frentismo».