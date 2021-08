El covid devora el 10% de los fondos de los ayuntamientos

El coronavirus ha puesto en jaque las finanzas municipales. Los gestores de lo público, los alcaldes y concejales que gobiernan las 141 localidades de la provincia, se enfrentan irremediablemente a un examen impuesto por causas sobrevenidas. Es, precisamente, en un contexto de crisis cuando se pone a prueba su capacidad de gestión, su habilidad para atender una situación de excepcionalidad sin descuidar servicios básicos, los fundamentales. Las particularidades de cada demarcación local son diferentes, atienden a realidades dispares, pero la radiografía que proyecta el impacto del covid es muy similar: plantar cara a la pandemia devora en torno al 10% del presupuesto consistorial.

Hacer frente a gastos extraordinarios para insuflar oxígeno al tejido productivo y atender la emergencia social, al tiempo que se registra una caída de ingresos, sobre todo, por la exención y bonificación de tasas y tributos. Esa es la endiablada ecuación que determina ahora la gestión municipal. Uno de cada 10 euros de la caja de los ayuntamientos se utiliza como tabla para surfear la ola pandémica; un reto ligado a un cambio de paradigma que ha motivado la suspensión de la reglas fiscales y la flexibilización de las restricciones al gasto público. Al final, serán los administrados quienes pongan nota a la diligencia de los gobernantes en la próxima cita con las urnas. Mientras tanto, los regidores dan cuenta de cómo el covid pasa factura a la administración local.

En Alicante, el equipo de gobierno liderado por Luis Barcala, calcula que la pandemia ha provocado unos gastos extraordinarios de 32.384.000 euros desde el estallido de la crisis. Bajan los ingresos y se disparan los gastos: 300.000 euros menos en recaudación por el uso de instalaciones deportivas, recreo o cultura entre 2020 y 2021; 250.000 euros menos por ingresos por licencias y permisos, debido básicamente a la exención por ocupación de vía publica de veladores y, sobre todo, por la reducción en tasas urbanísticas. Para cubrir el déficit en las tarifas de transporte público se destinaron 4,8 millones en 2020 y se prevén otros 5,7 millones este año; los gastos extra en materia de salud pública, principalmente por la distribución de mascarillas, 800.000 euros. El presupuesto en 2021 refleja un incremento en gasto de servicios sociales y familiares de 10.597.000 euros, y han sido 800.000 euros los destinados en 2020, y 1.200.000 euros en 2021, para el refuerzo de la limpieza de colegios. A esto se le suma el montante destinado a refuerzo de personal y pago de horas extra, con 450.000 euros. Otro de los gastos mayores han sido las ayudas para sostener a autónomos y pymes: en 2020 se abonaron 5,5 millones, mientras que en 2021 suman ya 1.725.000 euros y se prevén 1.050.000 euros adicionales desde septiembre. Con todo, critican que la ayuda desde el Gobierno central ha sido de cero euros.

«El Ayuntamiento de Alicante, a pesar del esfuerzo extraordinario que ha supuesto la gestión de la pandemia, ha conseguido sacar adelante todos y cada uno de los proyectos que estaban previstos a pesar de haber tenido que realizar seis modificaciones de créditos a los presupuestos para poder hacer frente a las necesidades económicas, atendiendo así a todas las necesidades de los alicantinos, y ha sabido asumir el gasto económico extraordinario y el esfuerzo humano que ha exigido esta pandemia sin prejuicio de los proyectos que ya estaban en marcha o previstos», resalta la concejala de Hacienda, Lidia López.

Movilización de recursos

En Elche, el alcalde Carlos González, calcula que son 20 millones de euros los que se han esfumado. Buena parte de los recursos se han destinado en ayudas a vecinos con situaciones de vulnerabilidad e inyecciones para favorecer la reconstrucción económica de pymes y micropymes, además de reforzar la limpieza de los centros educativos. Fue uno de los municipios pioneros en bonificar las tasas por ocupación de la vía pública a la hostería, restauración y mercadillos, entre otros sectores, y eso es algo que ha generado una disminución de ingresos de 2,5 millones. «Los recursos movilizados siempre serán insuficientes para cubrir todas las pérdidas, pero dentro de las posibilidades de las administraciones públicas, ha habido una gran movilización de recursos», subraya el regidor. En el caso particular de Elche, que cuenta con uno de los polígonos industriales más potentes de la Comunidad, las ayudas del Gobierno a través de préstamos ICO y las del Plan Resistir Plus de la Generalitat han sido fundamentales para contribuir a sostener grandes mercantiles que el consistorio no tiene capacidad financiera para auxiliar.

Benidorm, capital turística donde las haya, es probablemente uno de los municipios que más ha sufrido el vendaval del coronavirus. Desde la aparición del patógeno que lo ha cambiado todo, el Ayuntamiento ha destinado 25 millones de euros para capear la crisis, según cuantifica el alcalde, Toni Pérez (PP). Cuando se le pregunta cómo es gestionar un consistorio con una situación tan volátil y compleja, no titubea en la respuesta: «Las cuentas cuadran, pero con un ejercicio brutal. Es una economía de guerra, lo importante es lo urgente sin perder de vista que somos un destino turístico que tiene que mantener la ciudad en el mejor estado posible». La entrega de ayudas para sectores afectados entre marzo de 2020 hasta el año siguiente suma 14 millones repartidos entre familias, autónomos, pymes y empresas. En las cuentas de este año, otros 11 millones de euros. «Hemos sido uno de los pocos ayuntamientos de España que ha movilizado tres millones de euros en ayudas directas para el sector alojativo», añade. La congelación de tasas e impuestos ha supuesto una merma de 800.000 euros y, contra todo pronóstico, la recaudación por el impuesto por construcciones se ha duplicado. Y ha sido así teniendo en cuenta que se ha bonificado al 50% para incentivar al sector y facilitar las reformas a familias y empresas. Con todo, el regidor asegura que si el consistorio ha tenido riñón para atender la emergencia ha sido porque entre 2015 y 2020 se ha reducido la deuda en 89 millones. Con ello dijeron adiós al plan de ajuste.

En Torrevieja, la factura del covid para el Ayuntamiento suma ya 9.650.000 euros desde marzo de 2020. Solo en servicios sociales, 2.150.000 euros. Las subvenciones a empresarios y tejido productivo, y el bono consumo para reactivar el comercio, asciende a cuatro millones de euros. En potenciar el servicio de vigilancia en playas se han invertido 2,7 millones. La otra cara de la moneda es la caída de ingresos, que el concejal de Hacienda, Domingo Paredes, cifra en seis millones entre 2020 y 2022. «Hemos echado de menos más apoyo para que se pudiera contratar personal para gestionar las ayudas de forma más rápida», añade el edil en relación con las limitaciones que impone el Estado. También cree que la administración local debería de recibir partidas extraordinarias para gestionar la crisis. «Si viene turismo del norte, de Madrid o de Valencia, sería lógico que se destine un mayor esfuerzo porque el nivel de gasto en servicios aumenta», subraya.

Reordenar prioridades

También Alcoy ha necesitado reordenar prioridades para poder cubrir lasnecesidades que han surgido con la pandemia. Aplicar medidas como bonificar la tasa de utilización dominio público, de las instalaciones deportivas y las escuelas infantiles municipales, entre otras, provocó en 2020 una bajada de ingresos de 715.000 euros. El pasado ejercicio se realizó una inversión económica cercana a los 600.000 euros para prestaciones económicas individuales y para 2021 se han previsto 720.000. Inversiones que se unen a las impulsadas para adquirir material de protección y desinfección, realizar contrataciones de refuerzo de personal, adquisición de sistemas de control de aforos, cámaras termográficas y medidas para aplicar el teletrabajo, además de poner en marcha un servicio destinado a las personas mayores de 65 años que viven solas, entre otras medidas. Una de las más cuantiosas, la participación en los planes que han ha destinado alrededor de cuatro millones a autónomos y microempresas. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, destaca el hecho de que «las ayudas han estado coordinadas con el Gobierno, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, y gracias al esfuerzo de todas las administraciones se ha conseguido la mayor movilización de recursos económicos con el fin de ayudar a los sectores afectados por la mayor crisis de nuestra historia reciente», a lo que añade que «con ello, ha quedado patente la necesidad de disponer de instituciones fuertes, con recursos para poder dar respuesta a las crisis económicas y conseguir que nadie quede atrás».

Orihuela se ha visto obligada igualmente a echar cuentas para detraer partidas de concejalías como Festividades para destinar fondos a ayudas. El edil de hacienda, Rafael Almagro, ejemplifica que el año pasado se concedió una subvención a autónomos y pymes por valor de 600.000 euros con ayuda de la Diputación, que aportó 200.000 euros. Este año, se han dispuesto 456.000 euros para las ayudas del Plan Resistir hasta completar un total de tres millones de euros entre la Generalitat y la Diputación, como en todos los municipios. «Las ayudas siempre vienen bien pero son insuficientes. Realmente lo que las pymes y autónomos quieren es poder trabajar y que bajar la persiana no les suponga cerrar el negocio», remacha el edil.

La FVMP pide mantener las transferencias estatales

Rubén Alfaro reclama que los municipios reciban los mismos fondos del Gobierno de cara al próximo año

Todos los indicadores apuntan a que el temporal desatado por el coronavirus ha empezado a amainar, fundamentalmente por el avance en la estrategia de vacunación y la reactivación económica. Aún así, la pandemia ha hecho mella en las arcas estatales y está por ver qué flujo de dinero llegará el próximo ejercicio desde el Estado a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Frente a esa incertidumbre, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provicias, Rubén Alfaro, reflexiona que el parón de la economía, sobre todo el pasado año, unido a la merma de ingresos, puede traducirse en consecuencias para los ayuntamientos, pero lo que reclama es que no sea la administración local la más perjudicada. «Habrá menos transferencias del Estado, pero lo que pedimos es que no se trate a los consistorios como el hermano pequeño. Somos la administración más cercana al ciudadano y reivindicamos que se nos trate como a todos», afirma. Alfaro conoce bien la realidad municipal como alcalde de Elda. Allí, el impacto de la pandemia deja un desequilibrio en las arcas municipales que ronda ya los 4,2 millones de euros sobre un presupuesto local de 41 millones. Desde el estallido de la pandemia, se ha hecho un gasto extraordinario en ayudas sociales de 1,4 millones de euros, mientras que las ayudas económicas alcanzan ya los 900.000 euros. También se ha tenido que planificar una inversión en mantener los servicios públicos y ampliar las garantías sanitarias acometiendo refuerzos de servicios como la limpieza de colegios y espacios públicos, desinfección de calles, parques y mobiliario urbano o instalación de purificadores de aire en las aulas, entre otras medidas, lo que ha acarreado otro gasto que ronda los 750.000 euros. Se incluye además la ampliación del cementerio por la pandemia. A todo ello se le suma el descenso de tasas e impuestos para rebajar la carga impositiva de familias, autónomos y pymes, que ha supuesto una merma en los ingresos de 1,1 millones de euros. «Se trata no solo de apoyo económico, también un respaldo social y asistencial. Para ello realizamos las modificaciones presupuestarias necesarias para contar con recursos económicos suficientes», indica el regidor. Además de los recursos propios del Ayuntamiento, que, según valora, cuenta con unas arcas saneadas, se han acogido a todos los planes de ayudas provinciales y autonómicas que han ido salido y «hemos puesto en marcha un plan de inversiones muy potente, financiado con los remanentes de tesorería, para crear empleo, reactivar la economía y modernizar y mejorar la ciudad».