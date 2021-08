Mazón carga contra el Gobierno central y tilda de "despropósito" la gestión del Imserso

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar con planificación, no tomar decisiones sin escuchar al sector", ha subrayado el también presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, quien ha considerado que el Ejecutivo no está ateniendo las prioridades de la provincia. Las personas de la tercera edad, ha dicho, van a ser las perjudicadas por el programa del Imserso diseñado por el Gobierno, "y lo que se merecen es un Imserso en condiciones, no la chapuza del Gobierno de Sánchez", que, ha enfatizado, "parece que ha tomado la decisión de perjudicar por norma al turismo de la Comunidad Valenciana".

Carlos Mazón ha estimado que el precio estipulado para los hoteleros que participen en el programa, fijado ahora en 25 euros al día, aunque la propuesta inicial era incluso menor, supone "arrojar una piedra definitiva a las esperanzas de recuperación durante la temporada de otoño e invierno".

Afortunadamente, ha proseguido, en la provincia se registra cada vez más turismo fuera de la temporada alta por el trabajo que se ha estado haciendo a favor de la desestacionalización, impulsado por la profesionalización del sector. Aún así, ha opinado que los precios con los que se está impulsando el nuevo programa del Imserso son "un desprecio al sector turístico" y suponen "no poner en valor la capacidad de profesionalización y una de las vías de ingresos para la recuperación". Con todo, ha dicho tener "el mismo nivel de indignación que tienen los hoteleros" tras lo que ha considerado una "bofetada" del Gobierno de coalición del PSOE y Podemos.

El presidente de la Diputación ha defendido el modelo turístico de la provincia y la Comunidad y ha valorado que, "aunque algunos dicen que es caduco y masificado, mucha gente puede permitirse las vacaciones gracias a que existe la Costa Blanca".

"Trabajar a pérdidas"

La necesidad que tiene el Gobierno de ir apagando los fuegos que tiene abiertos este verano (agua, subida de la luz, deportaciones de menores a Marruecos…) ha tenido un efecto semibalsámico en el programa de vacaciones sociales de la tercera edad, y el Imserso ha pedido a los futuros adjudicatarios del programa que suban hasta los 25 euros por persona y día el precio que pagan a los hoteles que participen en el programa, y no los 21 euros actuales. Un paso adelante, corto aún, pero que ha tranquilizado a la patronal hotelera, que aceptará ese precio si al final los adjudicatarios no imponen otras condiciones, según apuntó Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, que, insiste en que «trabajaremos a menos pérdidas pero a pérdidas, porque según el estudio de costes que presentamos en nuestro recurso, realizado por la Universidad de Alicante e independiente, para que el programa fuera rentable la horquilla de precios debiera estar entre los 27 y los 33 euros». Nuria Montes subraya que «sin ninguna duda, a los turistas del Imserso les va a resultar más barato pasar el invierno en un hotel que en su casa, solo ya por el ahorro del incremento de la factura del la luz», informa F.J.Benito.

"A la cola en vacunación"

El presidente de la institución provincial también ha criticado hoy la estrategia de vacunación impulsada por el Ejecutivo autonómico, asegurando que se han incumplido los plazos e incluso que se ha llegado a "falsear datos". "Si hubiéramos estado entre las comunidades más avanzadas de España, no tendríamos ahora el problema que tienen muchos padres, puesto que están dando fecha (para la vacunación) justo en el momento de la vuelta al cole". Es una situación que, a su juicio, se podría haber evitado "habiendo corrido, no habiendo despedido a 3.000 sanitarios y habiendo planificado adecuadamente".

Mazón ha aseverado que eso es algo que también ha afectado al turismo que el proceso de vacunación tendría que estar ya prácticamente terminado y "haber tenido un verano mucho mejor". En su opinión, los buenos datos de la campaña estival podrían haber empezado mucho antes. "Se nos dijo que el proceso de vacunación tendría que estar prácticamente terminado, se nos dijo que antes del verano llegaríamos al 80% y ahora se nos está marcando la fecha del 9 de octubre". Aún así, ha resaltado que el atractivo de la Costa Blanca y la Comunidad ha permitido atraer turistas, pero ha censurado la actuación a todo este respecto del Gobierno que preside Ximo Puig.