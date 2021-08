Soler tilda de "estafa" la rebaja de impuestos de Ayuso y defiende que paguen más las rentas más altas

Así lo ha manifestado tras visitar el Palau de Tremolar para valorar la rehabilitación integral que se va a llevar a cabo, al ser preguntado sobre este tema.

Para Soler, "de lo que hay q hablar es de reducción de las cargas impositivas" como hizo el Gobierno del Botànic en 2017 para cambiar la "herencia del PP que era que las rentas mayores de 60.000 euros pagaran menos que en cualquier lugar de España y las rentas de menos de 53.000 pagaban más que en cualquier lugar de España, lo cual era de carácter regresivo", ha criticado.

En este sentido, el titular de Hacienda y Modelo Económico ha argumentado que según el artículo 31 de la Constitución "eso es incorrecto, no es constitucional" y ha defendido que "lo que es constitucional es que pague más quien más tiene". Por ello, el Botànic lo que hizo fue rebajar a 1.500.000 valencianos los tipos impositivos menos de 53.000 euros y subir los tipos impositivos a las rentas más altas "para compensar para que la factura tributaria y no tenemos repercusiones con los servicios públicos".

A ello se suma una "reforma más contenida" que se ha hecho este año pero que "también afectaba a las rentas altas". En su opinión, "eso es lo que hay que hacer", ha sentenciado.

Financiación autonómica

Por otro lado, Soler ha asegurado este martes que las conversaciones con el Gobierno para la reforma del sistema de financiación "van por buen camino" y ha valorado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, coincida con el criterio de la Comunidad Valenciana de que el nuevo modelo tiene que fundamentarse en una distribución territorial en base a la "población ajustada".

Para Soler, esto "no tiene precedentes" y constituye un "avance brutal" porque es "más justo" y además de beneficiar a la ComunitdadValenciana que está "peor" financiada, también "beneficia a todos porque así se hace justicia".

El conseller ha defendido que "el criterio de población ajustada es el mejor de todos" y ha asegurado que en estos momentos se está trabajando sobre eso en las conversaciones bilaterales que el Ejecutivo ha abierto con las comunidades autónomas.

En un contexto en el que las autonomías dedican el 90% de sus recursos a gestionar servicios públicos fundamentales para las personas como son la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, ha explicado Soler, "hablar del concepto población ajustada tiene que ver con el envejecimiento relativo de la población para el tema de sanidad o de los servicios sociales y de la juventud relativa porque tiene que ver con la educación".

Este tipo de cuestiones técnicas son las que ahora hay que abordar y "en eso estamos, en conversaciones bilaterales con el ministerio para hablar de estas cosas", ha incidido.

En todo caso, Soler ha recordado que al final es el Congreso de los Diputados el que decide, por lo que "no es solo un tema gubernamental" aunque en su opinión, "el Gobierno esta yendo ahora por el buen camino desde mi punto de vista en general no solamente pensando en nosotros" y "pensando en una distribución justa de los recursos para el conjunto de las comunidades".

El conseller confía en que el nuevo sistema de financiación autonómico acabe consolidando unos "recursos adecuados" y "no tener que vivir de la deuda", como le pasa a la Comunidad Valenciana "cuando queremos acercarnos a la media de gasto per cápita porque nunca en la vida hemos gastado más en términos per cápita que la media, nunca", ha aseverado.

Por el contrario, ha dicho, la Comunidad está financiada "peor" que la media. Así, "toda la deuda que hay desde que no hay corrupción, desde que está el Botànic, se debe a que los ingresos per cápita no se adecuan al gasto per cápita en términos medios" y por eso "la deuda continua creciendo" y eso "no es sano financieramente y sobre todo políticamente y socialmente es una injusticia terrible porque nosotros pagamos nuestros impuestos", ha lamentado.

En este escenario, la llegada de Fondos Europeos viene "como anillo al dedo en un momento que necesitamos revitalizar la economía" y con el "carácter finalista y temporal, coyuntural, que toca, acompañarán a los fondos ordinarios", ha valorado.

Pero es necesario "distinguir" entre lo que son fondos ordinarios que tienen que ver con el sistema de financiación autonómica, que son los que configurarán la estructura básica de los presupuestos, de lo que son los fondos extraordinarios, que son fondos extraordinarios temporales, y que no pueden ser consolidables en los presupuestos de la Generalitat, ha puntualizado.