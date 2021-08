La derecha imita a Ayuso al pedir en bloque una rebaja de impuestos que Soler ve una estafa

La frase de que en la Comunidad Valenciana se vive un infierno fiscal se va a convertir en una especie de mantra para los partidos de la derecha en el nuevo curso político que se abre la próxima semana. La intención de PP y Cs es poner en el centro del debate la necesidad de bajar impuestos en la Comunidad Valenciana, una pretensión que el Consell del Botànic considera que sería injusta porque se beneficiaría más a quienes más recursos tienen.

Al estilo de lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid en la campaña electoral de las elecciones de mayo, cuando la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, repitió continuamente que la autonomía madrileña se convertiría en un «infierno fiscal» si gobernaba la izquierda, PP, Ciudadanos y Vox van a relanzar el tema fiscal en vista del éxito que tuvo Ayuso.

El propio líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, se ahorraría con la bajada de impuestos que propone el PPCV 1.225 mientras un mileurista dejaría de pagar unos 20 euros según los cálculos que ayer hacían en el PSPV para denunciar que el discurso que plantea la izquierda es falaz y que la clave no es si se bajan o no los impuestos si no a quien se le baja.

En cambio, la síndica del PP, Eva Ortiz, señala que la bajada de impuestos generalizada que ha anunciado Mazón es la única receta para sacar a los valencianos del «infierno fiscal» de Puig y la también portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, llama directamente el Consell a copiar propuestas como la bajada de impuestos que se aplican en otras autonomías, como la de Madrid. A la exigencia de la rebaja de impuestos se ha sumado Vox, que también usa habitualmente la frase del infierno fiscal.

Pagar más y recibir menos

El discurso de los populares es que los valencianos pagan más impuestos con el Botànic pero reciben menos inversiones del Consell mientras la infrafinanciación se hace crónica y los valencianos pagan más cada día y reciben menos. Sobre esa idea, los populares quieren sustentar parte de su discurso en el nuevo curso. Además, los populares quieren dar visibilidad al hecho de que Puig haya reclamado en distintos foros que la Comunidad de Madrid compense al resto de autonomías por los beneficios que obtiene por el efecto capitalidad. En el PP consideran que les favorece y el mensaje sobre esta cuestión será apuntar a Puig por criticar las políticas fiscales de otras autonomías (Madrid) mientras no reclama a Sánchez una reforma del modelo de financiación. Así, insistirán en que desde que Sánchez es presidente del Gobierno, la Comunidad se ha situado como la peor financiada de España.