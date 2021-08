Podem deja en manos de Puig los plazos para la salida de Dalmau del Consell

La reacción oficial de la dirección de Podem a la crisis abierta por la decisión de Rubén Martínez Dalmau de abandonar la vicepresidencia segunda del Consell llegó tres días después del anuncio en forma de un comunicado con el que la formación morada da por amortizado a su principal referente en el gobierno valenciano sin hacer leña del árbol caído y sin mostrar ninguna prisa ni intención alguna de forzar los tiempos sobre el relevo.

La ejecutiva encabezada por Pilar Lima, que ayer se reunió durante casi tres horas para analizar los últimos acontecimientos, no quiere agrandar la polémica y está optando por la máxima discreción para rebajar la tensión y evitar que los líos del partido comprometan su posición en el seno del ejecutivo.

Oficialmente, la cúpula morada se limitó a indicar que está en permanente contacto y coordinación con Martínez Dalmau y su gabinete con el objetivo de que la acción de gobierno no se vea erosionada por su dimisión. Fuentes de la dirección subrayaron que corresponde al Consell el control del calendario, que de esta forma queda exclusivamente en manos del presidente Ximo Puig, después de que Dalmau tampoco haya querido presionar marcando plazos concretos, por mucho que haya mostrado su intención de marcharse en septiembre.

El jefe del Consell, de hecho, tiene previsto convocar esta semana a Lima y al vicepresidente segundo para testar cuáles son los planes de Podem, negociar los tiempos y los términos del relevo y poner estrategias en común, antes de aceptar la renuncia.

Gesto para destensar

De momento no ha habido contactos previos entre Puig y la coordinadora morada, pero en el Palau interpretan el comunicado lanzado ayer por la formación como un gesto para destensar la situación que mostraría la intención de Podem de respetar los tiempos del Consell. Aun así, en Presidencia quieren asegurarse de cuál va a ser la posición de sus socios tras la marcha de Dalmau en lo que queda de legislatura: si van a mostrarse más colaboradores o si, en cambio, van a intensificar el tono especialmente combativo con el PSPV (como en el último año) con la amenaza de desestabilización del ejecutivo y de guerras internas que ello supone.

Por ahora, la dirección de Podem no ha fijado un plazo para proponer a la persona que ocupará el puesto de Dalmau, que casi con total seguridad será el director general de Inspección de Trabajo del Gobierno Central, Héctor Illueca. Los morados, eso sí, han advertido de que la vicepresidencia segunda es innegociable y de que les corresponde plantear el nombre de quién la asumirá en virtud del pacto del Botànic.

Lima no ha comparecido ni ha valorado las razones de la marcha de Dalmau, que se produce tras los últimos desencuentros entre ambas partes, en especial el relativo al nombramiento del nuevo secretario de Justicia. Sin embargo, desde la ejecutiva solo han trascendido palabras de agradecimiento hacia su gestión al frente de la Conselleria de Vivienda: lo sitúan como un referente estatal por los avances desde que asumió el cargo en 2019 y enmarcan su dimisión dentro del nuevo ciclo que se abre en la segunda mitad de la legislatura donde «se hace necesario un reimpulso de las políticas públicas».

PP y Cs trataron de sacar partido de la crisis y apremiaron al jefe del Consell para que lleve a cabo una remodelación «eficaz» y «lo antes posible».

Lima llevará al Consejo Ciudadano la entrada de Héctor Illueca

El órgano de decisión abordará la propuesta de la cúpula en una fecha aún por determinar

La dirección de Podem propondrá a Héctor Illueca para suceder a Rubén Martínez Dalmau al frente de la vicepresidencia segunda y de la Conselleria de Vivienda. Este es el nombre que la cúpula morada pondrá encima de la mesa para que sea ratificado en el próximo Consejo Ciudadano Valenciano del partido, según confirmaron ayer a INFORMACIÓN fuentes de Podem.

No hay una fecha fijada para la celebración de dicha reunión, a la espera de que desde el Consell vayan aclarándose los tiempos de la dimisión y posterior relevo de Martínez Dalmau. En el Consejo Ciudadano no se espera que la votación de Illueca suscite problemas, puesto que Lima cuenta con un amplio apoyo en el órgano y la figura del director general de la Inspección de Trabajo del Gobierno de España no es observada con malos ojos ni por el propio Dalmau ni por sus círculos más cercanos.

En enero, el Consejo Ciudadano aprobó por gran mayoría el relevo de Naiara Davó por Pilar Lima como nueva síndica parlamentaria con 27 votos a favor y 2 abstenciones, pese a que la decisión suscitó un amplio revuelo interno y un posterior reproche del Comité de Garantías de Podemos por las formas del proceso.

En cualquier caso, corresponde al presidente de la Generalitat aceptar la renuncia de Dalmau y nombrar a su relevo. En el sector crítico del partido mantienen que su marcha es la consecuencia directa de las «purgas» internas. Las mismas fuentes lamentan la eterna guerra interna instalada en Podem que desgasta a la organización.