El diputado provincial Adrián Ballester Espinosa ha anunciado hoy que se aleja de la política por motivos profesionales y personales. Ballester ha presentado hoy su renuncia al acta de diputado provincial en la Diputación de Alicante, al acta de concejal del Ayuntamiento de Redován y a sus cargos orgánicos en el Partido Popular. Ballester ha indicado que “por motivos profesionales y personales, no puedo continuar en la labor pública con la misma intensidad y trabajo que lo he estado haciendo durante los últimos años. Prefiero dar un paso al lado para que otras personas tengan la misma oportunidad que he tenido”.

Ballester ha manifestado su agradecimiento al Partido Popular “por la confianza y la ocasión que me han dado durante catorce años, en servir a mi país desde la política”. “Ha sido un inmenso honor y una gran oportunidad, siempre estaré agradecido a mi partido. Ahora sigo en el Partido Popular, como un afiliado más, al servicio de mi partido cuando necesite mi ayuda”, ha indicado Ballester.

Ha añadido además que “siempre he entendido la política como algo temporal. La renovación, la no duplicidad de cargos públicos y la regeneración política es fundamental; lo mejor es dar ejemplo. Durante los años que me he dedicado a la política, lo he hecho siempre desde un punto de vista profesional y atendiendo al interés general de la ciudadanía. Ahora afronto unos nuevos retos profesionales”.

Ballester ha estado de forma activa en la política en los últimos catorce años. Comenzó su andadura como concejal en el Ayuntamiento de Redován en junio de 2007, donde fue concejal en la oposición hasta junio de 2011. En el ámbito autonómico, fue director general del Institut Valencià de la Joventut de julio de 2007 a junio de 2011. Después, desde julio de 2011 pasó a ser diputado provincial en la Diputación de Alicante y concejal y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Redován, cargos que ha desempeñado hasta la actualidad. A la vez, fue diputado autonómico de la X legislatura en Les Corts, de mayo de 2019 a septiembre de 2019 cargo que abandonó para continuar en la Diputación.

En el ámbito político, ha sido coordinador del Partido Popular en la Vega Baja desde el año 2012 al año 2020, donde pasó a ser vicesecretario de comunicación del PP en el ámbito provincial. Por otro lado, ha sido presidente del PP de Redován. Fue uno de los primeros cargos públicos en apoyar a Pablo Casado en la provincia de Alicante durante el último congreso nacional del PP, haciendo campaña electoral de su candidatura. Igualmente, fue el presidente del último comité organizador del congreso provincial así como vicepresidente del comité organización del congreso regional celebrado el pasado mes de julio.

En la Diputación de Alicante ha sido diputado responsable del área de modernización, informática, telecomunicaciones, registro, archivo y atención al ciudadano. Asimismo, durante ese tiempo ha tenido también otras competencias como proyectos europeos, asistencia a municipios, imagen y promoción institucional así como bienestar social y hogar provincial. En el Ayuntamiento de Redován ha sido en los últimos diez años concejal de hacienda, entre otras competencias.

Ha impulsado diferentes proyectos de transformación digital, tanto de la propia Diputación provincial de Alicante como de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, convirtiéndose en una referencia en el ámbito europeo. Planes como el de modernización de municipios de la provincia de Alicante, Plan Alicante Smart Province, creación de los portales de transparencia e impulso a la participación de la Diputación en numerosas iniciativas europeas. Recibiendo incluso varios premios entre los que destacan del Ministerio de Administraciones Públicas, del Colegio de Ingenieros Informáticos y del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación.

Adrián Ballester ha compaginado en los últimos años la actividad política con la académica, la docencia y la investigación. Actividad que ejercerá a partir de ahora de forma exclusiva como profesor de secundaria y de la Universidad de Alicante junto a su trabajo en las Fuerzas Armadas como reservista voluntario.

Por último, Ballester ha agradecido a Carlos Mazón y a Nely Ruiz su confianza para contar con él en los equipos de la Diputación y el Ayuntamiento de Redován, respectivamente. “Ha sido un honor trabajar con ellos y poder formar parte de sus equipos”, ha concluido.

Sustituirán a Ballester en la Diputación provincial de Alicante, como diputada provincial, la alcaldesa de Bigastro Teresa María Belmonte y en el Ayuntamiento de Redován, como concejala, Rebeca Martínez Rufete.