Puig descarta remodelar el Consell mientras que dure la pandemia

El presidente ha hecho hincapié en la estabilidad del Gobierno y ha subrayado, preguntado por si tenía previsto aprovechar esta salida para hacer más cambios, que considera que no es el momento "apropiado" y que la prioridad es acabar con la pandemia y reconstruir económicamente la Comunidad Valenciana debe distraer al gobierno. "No nos podemos entretener en una crisis", ha dicho. Puig se ha mostrado esquivo a la hora de hablar de su relación con la actua dirección de Podemos, pero ha aprovechado para pedir "lealtad" a los morados ya que, ha subrayado, esta es de doble dirección ya que él está respetando el pacto botánico, según el cual una de las vicepresidencias recae en los podemistas. Según el jefe del Consell la clave del éxito del Botànic ha sido la "cohesión interna" y la "estabilidad" y ha recordado que Podem fue socio externo del Botànic la pasada legislatura y declinó estar en el gobierno, pero ahora no está en la oposición, sino en el Gobierno. Ha añadido que su voluntad y también en la de Compromís es mantener el equipo tripartito

Por otro lado, ha admitido que no conoce personalmente a Illueca, aunque le parece una persona "valida y con capacidad" y que puede hacer un buen papel.