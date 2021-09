Mazón deja la Federación Valenciana de Municipios para reestructurar a fondo el PP

Carlos Mazón va a renunciar a la portavocía del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) como primer paso de la profunda remodelación que va a poner en marcha en el partido tras la marcha del diputado provincial Adrián Ballester.

El arranque del curso ha cambiado de lleno el escenario político provincial. La salida del hasta ahora portavoz del partido en la Diputación ha forzado a Mazón a iniciar una reestructuración de las competencias que no solo van a afectar a los diputados, sino también a otros alcaldes de la provincia que pasarán a atender nuevas funciones. A la necesidad de nombrar a un nuevo portavoz en el Palacio Provincial tras la renuncia de Ballester se suma la voluntad del presidente de la institución y líder del PP valenciano por hacer modificaciones en el partido con el principal objetivo de reforzar el municipalismo y demostrar que ha impreso una especial sensibilidad por el papel que desempeñan los alcaldes. Con esta estrategia, Mazón, animado por las encuestas que vaticinan un vuelco electoral, va a presentar en los próximos días su dimisión como portavoz en la Federación de Municipios para centrarse de lleno en su liderazgo autonómico. Fuentes populares no han querido desvelar el nombre de la persona que lo sustituirá, aunque todo hace indicar que será un alcalde y que no se trata de Luis Barcala, quien ya preside el comité de alcaldes de la Comunidad Valenciana. Fuentes populares han adelantado a este medio que esta reestructuración afectará al grupo de la Diputación y que, además, los actuales diputados provinciales van a tener nuevas funciones dentro y fuera del Palacio Provincial.

Pero los cambios no se quedan en la bancada de la derecha, sino que también llegan desde la oposición. Después de que Adrián Ballester presentara su renuncia a los cargos orgánicos en el PP, al acta de concejal en Redován y al acta en la Diputación para dedicarse a la docencia, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, anunció ayer que renunciará a la dedicación exclusiva para compaginar su actividad política, concentrada básicamente por las mañanas, con la enseñanza del valenciano por las tardes en un instituto de Secundaria durante el presente curso. El portavoz de Compromís renunciará durante el tiempo que compagina ambas actividades a la dedicación exclusiva de su cargo político y cobrará, por tanto, por la asistencia a plenos y comisiones, mientras ocupa por las tardes su plaza como profesor de valenciano en un centro de la Marina Baixa después de aprobar el último verano las oposiciones para profesor de Secundaria. Fullana vuelve así a la actividad que ejercía antes de convertirse en portavoz en la institución alicantina en 2015 para poder consolidar su plaza de profesor.

Los nuevos aires que ha traído el mes de septiembre también afectan a la actitud del presidente de la Diputación. Si en los últimos meses han sido habituales los enfrentamientos que Carlos Mazón ha protagonizado contra Ximo Puig, ahora el presidente de los populares valencianos se ha propuesto dar una imagen más dialogante y pausada. Y con este objetivo propondrá a la Generalitat establecer un frente común en la defensa del trasvase Tajo-Segura a la hora de argumentar los recursos para paralizar los recortes hídricos previstos por el Gobierno de España, aunque la Generalitat no está por la labor de abordar este tema en la comisión bilateral que se celebrará el próximo lunes. Fuentes del PP denunciaron ayer que la Generalitat no ha querido incluir en el orden del día la polémica del agua ni el déficit de las infraestructuras.