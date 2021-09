Ana Serna, la cinturón negro que va combate a combate

Su carrera comenzó cuando fue fichada por el PP siendo una joven veinteañera, profesora de la Federación Española de Taekwondo. Como en su faceta deportiva, prefiere no marcarse objetivos a largo plazo en política. Va combate a combate.

El 15 de diciembre de 2017, Ana Serna García ganó la batalla más importante de su carrera política, la que le despejó el camino a su ascenso orgánico e institucional. Saltó al terreno de combate con el apoyo de su grupo municipal y pudo observar desde la bancada la caída a los infiernos de sus rivales. Aquella intensa mañana de nervios y venganzas, de frenéticas llamadas y emociones encontradas, se hizo con el bastón de mando de Albatera. Solo una persona sabía a ciencia cierta cuál sería el desenlace de aquel pleno de vértigo, y no era precisamente ella. El tripartito que gobernaba entonces el consistorio debía formalizar ese día una rotación en la Alcaldía. Según el pacto de investidura, el cargo debía pasar de UPyD al PSOE, pero nada salió conforme a lo previsto y eso fue algo que no se supo hasta el último minuto. La abstención de una edil no adscrita que concurrió a las elecciones con los socialistas desbarató todos los planes y Serna se hizo con la llave del Ayuntamiento a mitad de mandato. Ese fue su primer día como alcaldesa. Ocurrió casi 20 años después de que fuera fichada por el PP como una joven deportista curtida en el taekwondo. Ahora, el equipo de gobierno de la Diputación, integrado por su formación y Cs, la ha elegido como cinturón negro para ostentar la portavocía, para ser la voz de la institución convertida en contrapeso al Botànic.

La proyección política de Serna (Albatera, 1974) se encuentra en estos momentos en plena efervescencia. Forma parte del núcleo duro del presidente de la Diputación, Carlos Mazón. El también líder regional del PPCV apostó por ella desde el minuto uno y la posicionó en 2019 como vicepresidenta segunda de la corporación provincial. Hasta ese entonces apenas se conocían, pero cuentan que un café y una charla lo cambió todo. Hubo feeling y la puso al frente de Ciclo Hídrico, un área estratégica para el partido, enmarcada en la sempiterna batalla por el agua del Tajo-Segura. Es un asunto que la diputada conoce bien. La población que gobierna, con una economía muy vinculada a la agricultura, depende del trasvase para sostener la producción, como muchas otras áreas de una provincia en la que la aportación al PIB de la actividad agraria es fundamental. El canal del trasvase que atraviesa Albatera es, de hecho, una de las zonas por las que la diputada sale habitualmente a practicar deporte. Andar o correr, según se presente el día. No es extraño encontrarla charlando con los productores sobre lo divino y lo humano, sobre el agua, la tierra y la labranza.

Ese perfil dialogante, su capacidad de dirigir la gestión con firmeza pero con un talante moderado, unido a su tranquilidad a la hora de manejarse en debates espinosos es lo que le ha granjeado el apoyo de su partido y de Cs para relevar a Adrián Ballester como portavoz en la Diputación tras la renuncia de éste al acta. Su salida, junto a la de Juan Francisco Pérez Llorca, ha motivado una remodelación del equipo de gobierno en la Diputación en la que Serna ha salido reforzada y, de alguna forma, se perfila ya como posible sucesora para sustituir a Mazón al frente de la Diputación de Alicante. Él es, dice, su gran referente en política. Admira igualmente la templanza de Rajoy, el rigor y la seguridad de Aznar y asegura que le gustaba incluso aquel Felipe González que llegó al poder en un momento en el que se anhelaban profundos cambios.

Se autodefine como festera hasta la médula, amante de las tradiciones de su pueblo y defensora acérrima del trasvase

La apuesta del máximo dirigente del PPCV por la albaterense es algo que se ha ido perfilando en los últimos meses. Fue en junio cuando Toni Pérez asumió la presidencia del partido en la provincia y Serna se convirtió en la secretaría general, es decir, fue ungida como número dos de la formación. Eso es algo que, admite, no esperaba en ese momento y que jamás se imaginó cuando comenzó en la gestión de lo público como concejala de fiestas en Albatera.

Festera hasta la médula, dice de sí misma que es la que abre y cierra las barracas en los días grandes de su municipio, la que no se pierde un desfile de su comparsa cristiana, Hijos del Trueno, la que se confiesa amante acérrima de las tradiciones de su pueblo. Casada y con dos hijas, compagina su vida privada entre su familia y sus amistades, con quienes siempre que la agenda lo permite comparte café y cañas, sobre todo los viernes. La reflexión la busca a menudo en largos paseos por la sierra donde se ha aficionado a coger serranas que luego cocina.

Aunque aparentemente ambición no le falta, Ana Serna es de las que opina que en política no se pueden marcar objetivos a largo plazo y que, como en sus antiguos duelos en artes marciales, hay que ir combate a combate. Así se lo ha venido enseñando a sus alumnos como técnica de la Federación Española de Gimnasia y profesora de la Federación Española de Taekwondo. Si echa la vista atrás, asegura que le imponía más un campeonato que la actividad política como tal, a pesar de haber sufrido fracturas en algún dedo que otro y en la nariz. En esos mimbres dependía exclusivamente de sus habilidades. En política, afirma, hay circunstancias externas que no están en su mano.

En su cuarto mandato como concejal, Ana Serna llegó a la Alcaldía tras una votación en la que se produjo un empate y su partido, el PP, se hizo con el gobierno por ser la lista más votada en las elecciones.

La renuncia de Mazón a la presidencia del partido provincial antes de convertirse en líder del PPCV motivó que Toni Pérez se convirtiera en nuevo presidente y Ana Serna, en secretaria general.