Antonio García: «La mayoría de los líderes actuales hacen política a salto de mata»

Antonio García Miralles, histórico dirigente del PSPV, echa la vista atrás para analizar y reflexionar sobre su biografía política con la calma y la templanza que solo da el tiempo y la distancia. El libro «Lo que sé de mí», que se presenta el próximo miércoles, 15 de septiembre, a las 19 horas, en el Club INFORMACIÓN, realiza un recorrido desde sus inicios como abogado laboralista hasta su extensa carrera política como diputado constituyente, senador y presidente del Parlamento autonómico.

En «Lo que sé de mí» repasa su biografía como abogado laboralista y su actividad política entre 1959 y 1983. ¿Sigue siendo importante ahondar en cómo se tejió la democracia?

Hay una corriente en la opinión pública y, sobre todo, en el sistema de comunicación actual, a base de tuits, en el que hay un cierto adanismo, parece que todo empieza ahora. Se minusvalora lo que fue toda la Transición. Fueron años muy intensos, desde la Universidad hasta que fui presidente de las Cortes, ejerciendo la abogacía en Alicante y Murcia, y después participando como responsable a nivel federal de mi partido. Viví toda la Transición a caballo entre Alicante, Madrid y València. En el libro hablo de mí en función de mis vivencias y explico por qué he actuado de una determinada manera. Es bueno que los pueblos conozcan su historia. Hay un sistema democrático que, desde la Constitución, ha permitido 40 años de paz como nunca antes y eso se tiene que poner en valor.

Lo definen como un importante actor por la lucha de la libertad y el socialismo en los albores de la democracia. ¿Cree que están amenazadas algunas de esas libertades?

Amenazas hay y las estamos viendo. En el conjunto del mundo, de Europa y de España hay un rebrote de la extrema derecha y tendencia a los populismos. Eso es algo que en los últimos años ha cobrado fuerza, se han presentado a las elecciones y tiene un impacto que destruye más que construye. Los dos grandes partidos que tienen la posibilidad de gobernar España tienen que encontrarse, pero no solo en la Constitución, sino en cómo se hizo la Constitución. En la primera legislatura yo recibí a Fraga y a Carrillo, y con los dos he tenido una buena relación personal. Ese espíritu no es el que hay ahora.

¿Echa de menos estar en primera línea política?

En absoluto. Voy a cumplir 80 años y he llevado una vida muy intensa. He estado peleando por las libertades desde antes de tener responsabilidad política e institucional, en los 70. Empecé como abogado laboralista, tomé una opción de clase, de apoyar a la clase obrera, por eso fundé el primer despacho laboralista de Alicante y Murcia. Ha sido una actividad intensa y satisfactoria, con momentos agridulces, de impotencia, a veces con miedo a que te pasara algo, pero a lo largo de mi trayectoria he vivido y he disfrutado de la política de una forma que me quedo satisfecho.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estar en política?

Lo mejor es ver que has contribuido a lo que es para ti la libertad y el socialismo, y lo peor, el coste humano y familiar que eso ha tenido. Cuando la política se hacía con la intensidad que se hacía, había menos tiempo para dedicarlo a la familia. Ahora llevo ya una temporada que he tenido tiempo de vivir con mi esposa, de ver a mis hijos y disfrutar con mis nietas.

Dice que está satisfecho por haber contribuido a la libertad y al socialismo. Precisamente, el PP emplea como lema «socialismo o libertad». ¿Se pueden enfrentar ambos conceptos?

El socialismo democrático, la socialdemocracia, lo que pretende es, desde un sistema de libertades, construir mediante reformas y cambios importantes una sociedad mejor y, al mismo tiempo, hacer una discriminación positiva a favor de las capas sociales más débiles. Sin socialismo, construido democráticamente, la libertad es una entelequia. Hablar en abstracto de la libertad cuando hay gente que no puede llegar a fin de mes... ¿Qué libertad tienen? Esas desigualdades sociales hay que corregirlas. La España democrática no se puede concebir sin los avances socialistas en España. Lo de Ayuso es un problema puramente de querer estar en los medios y de marcar una posición dentro de su propio partido, desde una óptica de poder personal y desde una óptica muy de derechas.

Formó parte de la legislatura constituyente, cuando ideologías muy dispares se pusieron de acuerdo en torno a un proyecto común. Ahora, en cambio, los principales partidos no son capaces ni de consensuar el relevo en el Poder Judicial. ¿Qué ha cambiado?

El PP se siente muy a gusto con la situación actual del Poder Judicial porque entiende que obedece a un estatus que él, con su mayoría de Gobierno, impuso anteriormente. El caso más emblemático es Lesmes, que es una vergüenza que no haya dimitido. Si quiere arreglarlo todo, tiene una solución: se va y que pongan a otro. El PP tiene el temor de que un cambio de la correlación de los miembros le sea perjudicial. Lo que pediría a todos los políticos es respeto. Que la gente sea capaz de respetarse.

¿Los líderes actuales no están a la altura de los de la Transición?

Los líderes de la Transición tenían el convencimiento de que lo más importante era superar la dictadura, superar la Guerra Civil, cualquier tipo de enfrentamiento y resolverlo todo democráticamente, por eso se hizo la Constitución que se hizo. Todo el mundo tiene derecho a evolucionar hacia posiciones más tolerantes, racionales, respetuosas. La mayoría de los líderes actuales están en una posición de hacer la política a salto de mata, según van las encuestas, no con una visión a medio y largo plazo. Es inconcebible que no se sienten y hablen, que previo a cualquier negociación se establezcan vetos. Hay que reconducir el proceso democrático en la línea de una mayor tolerancia, un mayor respeto.

¿Hace falta una mayor descentralización de la estructura del Estado a favor de las comunidades?

Hace muchos años dije que yo contemplaba que había que ir fortaleciendo un federalismo asimétrico temporal. Federalismo porque tiene que haber lealtad constitucional, y eso vale para todos, que no existe ahora. Partiendo de la Constitución, debe haber un respeto hacia determinadas singularidades que tienen ciertas comunidades. Me refiero a los que constituyen ciertos agravios, que son los conciertos económicos. Debemos ir a una España federal y esos elementos discriminatorios y privilegios que tienen algunas comunidades, como la vasca y la navarra, tienen que ser superados.

¿Cuál sería el encaje de la Comunidad Valenciana dentro de esa España federal?

La Comunidad Valenciana tiene en estos momentos una demanda para la revisión del sistema de financiación que yo apoyo totalmente, pero es una comunidad que debe hacer una política de Estado desde la perspectiva valenciana y no tiene por qué ser menos que ninguna otra comunidad. Me gustaría un sistema parecido al alemán.

¿Debería el PSPV endurecer más el tono contra el Ejecutivo central por la infrafinanciación?

El PSPV está reivindicando un mejor reconocimiento de determinados desequilibrios, es un tema complejo. Sí creo que el PSPV hace lo suficiente, otra cosa es el resultado que eso tenga en el conjunto del Estado español.

Ximo Puig será reelegido secretario general del PSPV. ¿Ve positivo que no haya más candidatos?

El Partido Socialista ha ido evolucionando en cuanto a la elección de los cargos, pero ha habido una cosa que ha sido bastante corriente y es que el líder del partido y el líder del Gobierno de la comunidad sean la misma persona. Esa deriva, yo diría que cesarista, está también clara en el Partido Socialista. Mucho hablar de primarias y de que iban a solucionarlo todo, pero después lo que ocurre es que se produce un funcionamiento del partido desde arriba hacia abajo. Las bases son llamadas a votar en un determinado momento, pero después los órganos federales y nacionales no tienen una vida para mí muy saludable. Eso habría que revitalizarlo. La crítica es necesaria en todos los sitios. Creo que en todos los partidos se produce un hiperliderazgo, parece que, cuando alguien ha sido elegido cabeza de un partido, el partido se tiene que hacer a medida de él y eso no debe ser así. Puig está haciéndolo bien como presidente de la Generalitat, pero echo en falta que el partido tenga una vida más dinámica, más activa, más participativa. Hay que ver la forma de recuperarlo. El partido o la ejecutiva no puede ser solo la dama de compañía del Gobierno, tiene que ser algo más. Pero eso es un mal endémico, no es un problema solo de la Comunidad, sino de todo el partido.

¿Cómo ve al Botànic? ¿Le augura futuro?

Es una coalición para gobernar cuatro años la Comunidad. En general ha ido bien, aunque haya habido algún desajuste. A mí me gustaría que mi partido creciera en diputados, me gustan más los gobiernos monocolor que los de coalición, y el que diga lo contrario miente como un bellaco. Los gobiernos de coalición son el resultado de lo que ha manifestado el voto popular, y uno tiene que ajustarse a lo que ha decidido el pueblo.

¿Qué le falta al PSPV para ampliar su espacio electoral?

Hacer una buena gestión, que es lo que se está haciendo, aunque haya, como es normal, fallos. Ha ido mejorando, yo espero que mejore en resultados. Creo que es muy importante la gestión de los alcaldes socialistas, que también ayuda.

Puig se erige como el barón socialista que gobierna la comunidad con mayor población en el país. ¿Le beneficia su confrontación con Ayuso?

Eso fue un tema puntual de respuesta a los planteamientos que hizo la entonces candidata a la Comunidad de Madrid. Es verdad que Madrid, heredado del centralismo, ha tenido siempre unas posibilidades económicas que no han tenido otras comunidades. Una empresa a partir de un determinado nivel tenía que tener una sede en Madrid y, si tú la favoreces fiscalmente, estás haciendo un llamamiento a que se instalen allí. Eso crea una situación de discriminación a favor, no ya de las empresas, sino de la propia Comunidad, y se produce un desequilibrio. Lo que Ximo ha planteado es que eso hay que corregirlo y homogeneizar ciertas cosas, sobre todo los temas fiscales.

¿Usted está de acuerdo con eso?

Estoy de acuerdo en que no haya discriminaciones que beneficien al centralismo. Cómo se hace es una cuestión que hay que ver.

El jefe del Consell defiende que se articule algún mecanismo para gravar el efecto capitalidad de Madrid. ¿Se debería gravar también la capitalidad de València a favor de Alicante y Castellón?

Yo he sido alicantino y he hecho política valenciana defendiendo los intereses de Alicante, en esa política he estado desde el 78. Siempre me he encontrado con el mismo problema, una cierta desconfianza y desconocimiento de la gente de València capital hacia lo alicantino, y lo mismo desde Alicante hacia València. La provincia de Alicante es policentrista, hay distintos focos. Está Alicante capital, Elche, Elda, Benidorm, Alcoy, Orihuela, que son ciudades y comarcas que tienen su propia personalidad y su propio atractivo, y que a veces tienen sus recelos sobre la capitalidad de Alicante. En la provincia de Valencia eso no se produce. València es una ciudad que domina absolutamente la provincia y tiende a pensar de una manera poco generosa y a ver de esa forma los problemas de Alicante. Puig es de Morella, no tiene una visión centralista. Otra cosa es que la sociedad actúe de una determinada manera y eso a veces tiene su reflejo. Cualquier error que se produzca adquiere ante la opinión pública una magnitud en función del agravio o desagravio.

Pedro Sánchez ha puesto el ojo en la Comunidad y se organizará aquí el congreso para su reelección. Ocurre en un momento en el que el presidente pierde apoyos, según las encuestas. ¿Es un hándicap para Puig?

Lo que ocurre en un partido de ámbito estatal cuando está en el Gobierno de España tiene repercusión en los territorios, igual que un buen resultado puede ayudar. Este es un momento difícil. En Europa parece que está recuperando terreno el partido socialdemócrata. En este momento las encuestas son la fotografía de una determinada situación de inseguridad, difícil, como la que estamos viviendo, pero todavía queda legislatura.

Quiere decir que si empeora la situación, Puig podría adelantar elecciones...

Sánchez tiene más de un año para convocar elecciones y pueden pasar muchas cosas. Se están recuperando las cifras de empleo, se van a repartir los fondos europeos, la catástrofe del turismo no ha sido tan catastrófica y, si se recupera el tono y el pulso en la Sanidad, podemos salir. Queda legislatura, y lo que va a solucionar el problema electoral no es el Consejo del Poder Judicial, son otras cosas en las que se está trabajando, como la subida del salario mínimo.

«El PSOE de Alicante fue la locomotora del partido en la provincia»

¿Cómo ve al PSPV en la provincia?

Lo veo poco.

¿Se deja ver poco o lo ve desde la distancia?

Las dos cosas. Es necesario que se hagan unos buenos congresos, que para mí deben pasar primero por una definición de contenidos políticos. Los órganos de dirección ejecutivos tienen que ser reducidos, no más de 20 personas. Cuando entré en la ejecutiva federal en el 76, éramos 17 para toda España, y esos 17 hicimos la Transición, la primera fase, y la Constitución. Cuando veo ejecutivas de 40 o 50 personas, pienso que eso parece más bien una sociedad de radioescuchas que un órgano de dirección, eso es imposible. Hay que fortalecer los órganos deliberantes, como son los comités, pero los ejecutivos hacerlos reducidos.

Entonces, ¿cómo ve al PSPV en la provincia?

Espero verlo bien dentro de unos meses.

¿Y el partido en la ciudad de Alicante?

Tampoco lo veo mucho. Creo que el partido está pasando una fase esperando a ver qué pasa, y sobre todo por este cesarismo que está imperando, esperando a ver qué viene de arriba. Antes había una cosa que se llamaba ponencia marco, los militantes podían presentar enmiendas. Ahora esas cosas no existen, hay que recuperar el pulso del partido.

¿Falta en ambos casos un relevo en el liderazgo?

El partido, como colectivo, necesita reforzarse y elaborar unas líneas estratégicas que serán complementarias con las del País Valenciano, pero específicas para una provincia policentrista. La agrupación de Alicante y en parte la de Elche durante muchos años han sido la locomotora del partido en la provincia de Alicante y en estos momentos eso yo no lo veo. No pido responsabilidades a nadie, pero lo que digo es que, ya que se va a hacer un congreso, que no sea un mero trámite.