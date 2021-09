El PSPV lleva los congresos provinciales a 2022 para aplacar pulsos en la cita federal y nacional

El PSPV-PSOE quiere realizar una travesía tranquila, sin sobresaltos, hacia los dos importantes cónclaves programados este otoño en el territorio autonómico. El primero, el 40 congreso federal, que servirá para reelegir a Pedro Sánchez en una cumbre programada en octubre en la ciudad de València. Acto seguido, en noviembre, tendrá lugar el 14 congreso nacional, en el que Ximo Puig asumirá su tercer mandato al frente de la formación en la Comunidad. Con ese relevante calendario a dos meses vista, el partido quiere evitar cualquier tipo de ruido que distorsione el mensaje de unidad, el hecho de que se vaya a revalidar el liderazgo de ambos mandatarios sin ningún tipo de contestación interna, sin división entre la militancia. Con esa pretensión, se ha pactado, con el visto bueno de Ferraz, aplazar las cumbres provinciales a 2022. Es, precisamente, en la elección de los secretarios generales de Alicante, Valencia y Castellón donde existen más posibilidades de que salten chispas entre las diferentes familias socialistas por arañar cuotas de poder, y el aparato del partido pretende en todo caso que, si hay batalla, se produzca de cara al nuevo año.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, mantuvo este lunes una reunión con sus homólogos en las tres provincias y con los responsables del partido en las diferentes comarcas. El encuentro sirvió para trasladar a todos ellos que la intención es no solapar unos congresos con otros, que se respeten los tiempos, y, por tanto, hasta que no finalice la cumbre federal y la de país, no se comenzará con las siguientes; en cualquier caso, no hasta después de Navidades.

Esa es una estrategia que frena las aspiraciones de las agrupaciones provinciales de Valencia y Castellón, cuyos secretarios, Mercedes Caballero y Ernest Blanch, respectivamente, apostaban por poner ya en marcha los procesos. Sin embargo, eso es algo que queda aplazado por directriz del PSPV. En la misma línea, retrasa la lucha en la provincia alicantina, donde la continuidad de José Chulvi no está clara. No obstante, es en València donde más se puede enconar la renovación del aparato orgánico. Caballero es la máxima exponente de la corriente del abalismo en Valencia. La caída del exministro ha precipitado que algunos de sus estrechos colaboradores quieran evitar que crezcan las voces internas que les planten cara y, además, llegar a los congresos federal y de país desde una posición de fortaleza. Sin embargo, eso es algo que no sucederá antes de fin de año porque, además, el PSPV-PSOE se enfrenta de nuevo a la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2020, una circunstancia que ya de por sí genera tensiones entre los socios de la coalición de gobierno y lo último que quieren es enfrentamiento en el seno del propio partido.

Mientras tanto, Puig puso ayer el foco en la cumbre regional. El secretario general del PSPV-PSOE presidió la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de los socialistas valencianos de un curso político en el que tendrá lugar el 14 congreso del PSPV, una cita en la que, explicó, «los socialistas saldremos con una propuesta política en la que se hablará de futuro de convivencia, de crecimiento y de ocupación». En este sentido, destacó que desde el PSPV-PSOE «estamos centrados en los fundamental, que no es otra cosa que conseguir acelerar al máximo posible la recuperación económica y social pospandemia».

«Todavía estamos en pandemia y lo fundamental es ver cómo conseguir acelerar la recuperación, y por eso los socialistas valencianos no podemos estar pensando en otra cosa que no sea lo más importante para las personas». Por otro lado, el secretario general de los socialistas valencianos ha destacado las citas políticas previstas para este nuevo curso, el 40 congreso del PSOE y el 14 congreso del PSPV-PSOE, dos encuentros que demuestran «la importancia de la Comunidad para el socialismo español».