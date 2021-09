Baldoví eleva la presión contra el PSOE por la infrafinanciación: ve desinterés en Montero, Calviño y Sánchez

Compromís vuelve a la carga contra el PSOE de Pedro Sánchez a cuenta de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. El diputado en el Congreso Joan Baldoví ha redoblado la presión contra los socialistas al apreciar una falta de interés por reformar la ecuación que se emplea para el reparto de fondos del Estado, un sistema que relega al territorio autonómico al furgón de cola en inyecciones financieras. Lo ha hecho un día después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reivindicara desde Alicante un cambio urgente en el modelo de financiación, asegurando que supone un asunto de "máximo interés" y ofreciéndose incluso como "aliada" a la Generalitat para solucionar este problema cuanto antes. "Bienvenida la buena voluntad de la ministra" ante un tema, ha dicho el diputado, "que no parece prioritario para Calviño, Montero y el presidente del Gobierno".

La tensión a cuenta del agravio que supone la infrafinanciación a la que está sometida la Comunidad Valenciana ha ido subiendo de tono desde el inicio del verano. Primero fue la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien anunció en agosto que el próximo mes de noviembre prevé presentar la definición del criterio de población ajustada, que será el que se utilice para repartir los recursos entre las regiones y que constituye el primer hito de la reforma de la financiación autonómica. Las palabras de la responsable de Hacienda generaron cierto malestar entre algunos sectores dado que el Congreso de los Diputados acordó una resolución que instaba al Gobierno central a presentar una propuesta concreta sobre el nuevo modelo antes de finalizar el año, y no solo sobre el criterio de población ajustada. No obstante, si ha habido algo que ha hecho encender todas las alarmas han sido las aseveraciones de la vicepresidenta primera y titular de Economía, Nadia Calviño, quien durante una visita la semana pasada a València, admitió que la prioridad es aprobar los presupuestos generales y vaticinó que el problema del modelo de financiación se resolverá en unos años. Tras ello, fue ayer Yolanda Díaz quien le enmendó la plana a Calviño al afirmar que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España y que ese es un problema acuciante que «debe ser resuelto» cuanto antes.

"Yolanda Díaz dijo en València algo que Compromís lleva 10 años diciendo en el Congreso, y es que la infrafinanciación valenciana clama al cielo y que se debe resolver ya. Lo dijo incluso Cristóbal Montoro, quien reconocía la infrafinaciación pero no hacían nada. Nos escandalizamos que el Consejo General del Poder Judicial esté tres años caducado y nos escandalizamos poco de que el sistema de financiación esté siete años caducado. Bienvenida la buena voluntad de la ministra, espero que no solo sean palabras que se dice cuando uno va de visita a un territorio, espero que dentro del Consejo de Ministros haga lo que tiene que hacer, que es hacer que haya un nuevo sistema de financiación, cosa que no parece prioritaria para Calviño, Montero o el presidente del Gobierno", ha expresado hoy Baldoví durante una comparecencia en el Congreso.

La defensa de la ministra Yolanda Díaz sobre este asunto se produce, además, en un momento clave en el que todos los partidos políticos de las Cortes Valencianas (excepto Vox), patronal y sindicatos han acordado intensificar las acciones reivindicativas para posicionar este asunto en la agenda nacional. Entre los acuerdos figura realizar manifestaciones en las tres provincias el próximo 20 de noviembre bajo el paraguas de la Plataforma por una Financiación Justa.