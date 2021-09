Mónica Oltra da plantón a Vicent Soler y amaga con bloquear la negociación del presupuesto

Septiembre, arranca la negociación del presupuesto autonómico para 2022 y, como viene siendo tradicional, resuenan tambores de guerra en el Botànic. Cuando ni siquiera se ha empezado a esbozar el primer borrador de las cuentas, ya se ha producido el primer desencuentro. Los protagonistas son el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la vicepresidenta, Mónica Oltra. Ambos debían celebrar hoy una reunión a instancias de la líder de Compromís para plantear cambios en la mecánica para consensuar la hoja de ruta económica para 2022. Pero ese encuentro no se producirá. La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha decidido dar plantón al socialista. No solo eso. Amenaza con bloquear la confección de las cuentas si no se convoca primero la comisión de seguimiento del Botànic.

La relación de acontecimientos registrada este miércoles evidencia las tensiones que existen en la coalición de izquierdas que gobierna la Generalitat a cuenta del futuro reparto del dinero entre consellerias. Compromís y Unides Podem pretenden afianzar una estrategia que, de facto, restaría poder al tercer socio de la coalición, el PSPV, en la confección de las cuentas públicas. Su pretensión pasa por modificar la fórmula empleada hasta ahora para elaborar el presupuesto de la Generalitat, con reuniones bilaterales entre el departamento que dirige Soler y cada una de las áreas de gobierno. Ahora pretenden dar un giro a esa mecánica, ganar protagonismo. Su apuesta pasa por elaborar la ley más importante del año, la de los presupuestos, de forma colectiva e impulsando la «corresponsabilidad» entre los diferentes departamentos. Eso es algo que se traduce en una clara reivindicación para tener acceso en todo momento a las negociaciones que se producen con cada conselleria; aunque, según los socialistas, no es nada nuevo, puesto que ya sucede a través del mestizaje instaurado en el organigrama de la Administración.

La vicepresidenta del Consell pretendía abordar ese extremo en la reunión fijada para este jueves con Soler. Era un encuentro que, según fuentes de su departamento, trataba de cuadrar desde hace tiempo. Fue la semana pasada cuando el titular de Hacienda hizo hueco en su agenda y acordó verse con Oltra este jueves, con una posterior comparecencia ante los medios de comunicación. Mientras tanto, la conselleria cerró otra reunión con el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, de Podem, para hablar también sobre las cuentas, exactamente el mismo día que Oltra, pero dos horas más tarde y, de igual forma, con posterior encuentro con la Prensa. Todo apunta a que ese movimiento ha molestado a la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha decidido suspender el diálogo con los socialistas.

Cuenta atrás

El desafío de Oltra se produce en un momento crucial, cuando ya se ha iniciado la cuenta atrás para presentar las propuestas económicas de las consellerias para el próximo ejercicio económico. Los consellers deben formalizar su petición inicial de fondos para 2022 hasta el 17 de septiembre. Sin embargo, todo apunta a que Oltra no enviará la preceptiva documentación. No lo hará hasta que se reúnan los partidos que sostienen al Ejecutivo botánico para acordar el marco en el que se debe impulsar la negociación sobre la distribución global del dinero, pues considera que es ahí donde se deben trazar las líneas maestras del reparto de fondos, teniendo en cuenta, además, la importante inyección de fondos europeos que está por llegar. También Unides Podem aboga por acabar con esa confección «radial» de las cuentas entre Hacienda y las consellerias, y reclama una negociación transversal.

Desde las filas socialistas, en cambio, se muestran rotundamente en desacuerdo con el posicionamiento que defiende Oltra. No están cerrados al diálogo, afirman que todo lo contrario, pero recalcan que la negociación de los presupuestos se debe desarrollar en el seno del Ejecutivo autonómico y no en la esfera de los partidos políticos. En esa misma línea se manifiestan desde la Conselleria de Hacienda. Señalan que debate sí, pero en el Consell, y sin olvidar que es su departamento el que dirige la elaboración de los presupuestos con base en los ingresos previstos.