Puig descarta un adelanto electoral, pero añade: "Es evidente que en política no se puede decir de esta agua no beberé"

El jefe del Consell ha aseverado que "en ningún momento" hay "ninguna circunstancia" que le haga pensar en un adelanto electoral. "En este momento mi única obsesión es la superación definitiva de la pandemia. Ojala y pronto entremos en una fase de reactivación económica y social y en una recuperación emocional. Esta es la única prioridad".

En este sentido, al insistirle en si no mentía, Puig ha afirmado: "No le engaño. Es evidente que en política no se puede decir 'de esta agua no beberé'. Pero en estos momentos en ningún caso está en mi agenda, en mis pensamientos o en mis sueños. Creo que en estos momentos lo fundamental es desarrollar acuerdos importantes", ha insistido.

Preguntado posteriormente en Castelló sobre este mismo tema antes de asistir en la UJI al acto oficial de apertura del curso académico 2021-2022 de las universidades valencianas, Puig ha señalado que no sabe por qué "de vez en cuando, a alguien le interesa generar ese espacio de inestabilidad".

"El Gobierno valenciano es estable, estamos en una agenda de recuperación, de impulso a la actividad económica y social y, por tanto, solo estamos preocupados en estos momentos en superar la pandemia y en la reactivación económica y social", ha indicado Puig, quien ha insistido en que "no hay ningún motivo que indique que tenga que haber un avance electoral".

Mientras tanto, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también ha sido preguntada sobre si le quita el sueño un posible adelanto electoral y ha dicho que "últimamente" tiene "sueños en tecnicolor muy intensos", pero ha afirmado que ninguno de ellos está relacionado con un adelanto electoral en la Comunidad Valenciana.

Oltra, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión del Pleno del Consell, se ha referido así en relación al comentario de hoy del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que preguntado sobre un adelanto electoral ha contestado: "No está en mi agenda, en mis pensamientos o en mis sueños".

Al respecto, la vicepresidenta, preguntada por si tiene sueños o pesadillas con un adelanto de los comicios, ha replicado: "Últimamente tengo sueños en tecnicolor muy intensos, pero ninguno relacionado con las elecciones, la verdad".