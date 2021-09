Soler retira la lista alternativa a Franco en Alicante y tampoco tendrá delegados en el congreso nacional del PSPV

El pulso entre los dos grandes bandos en los que se ha configurado el PSOE en la provincia de Alicante de cara a la carrera congresual, pero, sobre todo, con la vista puesta en el congreso provincial del que debe salir un nuevo secretario o secretaria a principios de 2022 no sólo sigue, sino que gana en intensidad. La ruptura entre el sector que encabeza el diputado ilicitano Alejandro Soler -y en el que también está el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, y los sectores más afines al secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, donde se incluyen las familias del exsenador Ángel Franco y los herederos del pajinismo, encabezados por la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, y el alcalde de Alcoy y portavoz del PSOE en la Diputación, Toni Francés, es más que evidente. Así se demostró este viernes, después de que el grupo de Soler decidiera bajarse de la lista de delegados para el congreso federal de octubre en València, en el que debe salir Pedro Sánchez reelegido por aclamación. Desde el PSPV, de hecho, decidieron conceder un periodo de gracia para tratar de llegar a un acuerdo, pero las discrepancias en torno al número de delegados que debía tener cada grupo hizo saltar por los aires cualquier posibilidad de pacto de integración. ¿El resultado? Alicante es probablemente la única provincia que a últimas horas de la noche no había presentado en Ferraz su candidatura, pese a que el plazo vencía a mediodía. Sin embargo, las cosas no están mucho mejor en Alicante ciudad. También ahí se intensificaron las negociaciones durante todo el viernes, en este caso, a cuenta del congreso nacional de noviembre en Benidorm, en el que Ximo Puig saldrá reelegido secretario general de los socialistas valencianos. Sin embargo, este mismo sábado ya no sólo se han dado por rotas las negociaciones, sino que el sector crítico ha optado por retirar la candidatura alternativa liderada por la exconcejal Sofía Morales y tampoco presentará delegados, dejando así vía libre a la promovida por el sector franquista, que estaba encabezada por Raúl Ruiz. Evitan, por tanto, tener que enfrentarse a una votación en la que decidieran los afiliados. Lo hacen escudándose en la cerrazón de los de Franco a negociar, entre acusaciones de “sectarios” y con algún que otro dardo envenenado dirigido a Ángel Franco, al que, eso sí, en el comunicado que han hecho oficial este sábado no lo nombran.