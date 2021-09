Puig y Moreno Bonilla sellan su alianza para poner fin a la infrafinanciación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y su homólogo en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han escenificado hoy la alianza entre ambos territorios para reclamar un cambio en el modelo de reparto de fondos del Estado que ponga fin a la infrafinanciación. Lo han hecho con la firma de un acuerdo común rubricado en el palacio de San Telmo, en Sevilla, sede del Gobierno andaluz. Ambos mandatarios coinciden en la necesidad de articular cambios para acabar con el agravio que sufren las comunidades que gobiernan y apuestan por que se lleve a cabo mediante una reforma global que beneficie al conjunto del país, con tal de que las regiones puedan hacer frente a los nuevos retos y basándose en el criterio de población ajustada. Mientras tanto, lo que exigen al Gobierno central es la puesta en funcionamiento de un fondo de compensación que permita inyectar recursos extraordinarios a los territorios autonómicos que están recibiendo menos dinero por habitante que la media estatal.

La reunión celebrada hoy entre ambos presidentes tiene especial trascendencia teniendo en cuenta que se trata de un acuerdo entre dos barones territoriales de diferentes partidos, el PSPV-PSOE y el PP. Se produce además en un contexto de completa polarización entre ambas fuerzas políticas a nivel estatal. De este encuentro ha salido la "Declaración institucional por un nuevo modelo de financiación", compuesta de once puntos. Los dos mandatarios exponen que son conscientes de que el nuevo sistema requiere de un amplio consenso político y de que costará tiempo. Por ello, proponen crear un fondo transitorio compensatorio de nivelación que se prorrogue automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo sistema. Lo hacen, además, con una unión que nace desde la España periférica y poniendo sobre la mesa que ambas comunidades suman en conjunto el 30% de la población española. No obstante, han querido remarcar que su acuerdo "no va en contra de nadie".

En este documento ponen de manifiesto que la capacidad de las autonomías de régimen común para decidir sobre el nivel de sus ingresos está limitada porque carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan. Por tanto, ven necesario que las comunidades puedan ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos.

De esta manera, ambos presidentes consideran que sus respectivas comunidades autónomas están "infrafinanciadas" y apuestan por una reforma del sistema de financiación, pero defienden que, dado que para eso se "requiere de un amplio consenso político entre administraciones y fuerzas políticas que implica un tiempo para formulación, se hace necesario la adopción de medidas transitorias que nivelen la financiación de las comunidades autónomas que resultan infrafinanciadas por el actual modelo".

Por ello, desde Andalucía y la Comunidad Valenciana "se propone la creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema que equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional".

Durante su comparecencia conjunta se ha expuesto que Andalucía recibe del Estado 110 euros menos por habitante que el conjunto de la media estatal y en el caso de la Comunidad Valenciana la cantidad se eleva hasta los 200 euros, siendo la región peor financiada de todo el conjunto español. Ximo Puig ha defendido que, con este encuentro, Andalucía y la Comunidad impulsan una "alianza de cooperación en aquello que nos une, no un frente, y pensando en el interés general", mientras que Juanma Moreno ha incidido en la conveniencia del "diálogo" como "el instrumento más poderoso que tenemos hoy en día los responsables políticos", así como que con este acuerdo "no se va contra nadie, sino a favor de mejorar, de generar bienestar, progreso en los territorios" de ambas comunidades y "en el conjunto de la nación".

Bonilla ha cifrado en 1.700 millones de euros los que el Estado debería de aportar para compensar la infrafinanciación de ambas comunidades, para "tapar la hemorragia" financiera que vienen sufriendo Andalucía y el territorio valenciano, un montante que se debería ampliar para atender la insuficiencia de recursos de otras regiones afectadas, como Murcia y Castilla La Mancha.

Uno de los ejes más llamativos del acuerdo rubricado es el de reconocer que las comunidades autónomas de régimen común tienen una "capacidad limitada" para decidir sobre el nivel de sus ingresos porque "carecen de capacidad normativa en la imposición indirecta y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan". En el documento recogen la necesidad de que, "en aras del principio de lealtad institucional, las comunidades puedan ser partícipes de las decisiones que afectan a sus ingresos". También se señala que ambas comunidades son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las regiones "de cara a aumentar su corresponsabilidad fiscal en el necesario escenario de la modernización de la estructura fiscal y en materia de imposición medioambiental.

A ese respecto, tanto Puig como Moreno Bonilla han afirmado que no está en sus agendas una subida impositiva ni la creación de nuevos gravámenes. De hecho, el presidente de la Generalitat ha sido preguntado por el planteamiento de sus socios de Gobierno, Compromís y Unides Podem, para implantar la tasa turística, y ha dicho que el Ejecutivo está centrado en la "recuperación económica".

En relación a la pandemia, ambos se han mostrado de acuerdo en la posibilidad de implantar el certificado Covid para la entrada a la hostelería y al ocio nocturno, algo que la Junta solicitó y la justicia andaluza rechazó este verano.

Y ante la próxima llegada de los fondos europeos de reconstrucción, los presidentes se han comprometido a explorar proyectos "interesantes" para Andalucía y la Comunidad. Han apuntado especialmente a que este dinero de la UE sirva para acelerar las obras del Corredor Mediterráneo, "esencial" para ambas regiones. En la declaración piden que las comunidades tengan un papel mayor en la gobernanza del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, tanto en el destino de los recursos como en el diseño de los mecanismos de control y seguimiento.