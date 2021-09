Compromís sobre la tasa turística: “No es ninguna sorpresa para el PSPV ni para Ximo Puig”

Aitana Mas y el portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, han comparecido esta mañana en Alicante para defender que los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana se elaboren en clave sostenible y con la previsión del peso que tendrán los servicios públicos tras la crisis del covid y en plena emergencia climática.

Mas, quien capitaneó en las Corts la negociación presupuestaria del curso pasado, ha señalado cuáles son los ejes que Compromís aportará a la elaboración de las cuentas de la Generalitat Valenciana: “Es necesario que se aborden desde la perspectiva de la recuperación económica, de dar soluciones a los problemas sociales creados por la pandemia y el blindaje de los Servicios públicos y la red social de asistencia a la ciudadanía. La emergencia climática va a más y no podemos perder más tiempo”.

Mas ha celebrado a su vez el cambio en el sistema de negociación de los presupuestos, a través de un equipo más político que establezca una negociación transversal de todas las consellerias y que las tres sensibilidades del Botànic se plasmen sobre la acción presupuestaria: “No entendemos la negociación radial que se plantea con paternalismo desde Hacienda y tampoco estamos dispuestos a encontrarnos sorpresas como las del año pasado cuando se nos pidió recortar 300 millones de la Conselleria de Mónica Oltra a 72 horas de su aprobación. Haremos una valoración presupuestaria en conjunto de lo que necesita la ciudadanía”. La diputada, además, ha señalado que “no vamos a aprobar ningún presupuesto que nos obligue a sacar a gente de las residencias o rebajar nuestra apuesta por la educación pública”.

Compromís ha defendido durante toda su gestión una negociación abierta y alejada de consensos ficticios, pero con el objetivo de fortalecer desde la eficiencia y los recursos los servicios públicos. “No vamos a aprobar ningún presupuesto que nos obligue a sacar a gente de las residencias o rebajar nuestra apuesta por la educación pública”, ha señalado Mas.

A su vez, en clave alicantina, la diputada crevillentina ha matizado que los futuros presupuestos deben igualar los anteriores en cuanto a peso poblacional dentro de la Comunidad y contemplar un refuerzo en políticas económicas por ser las comarcas más afectadas en la crisis actual. “Haremos hincapié en eso en estas cuentas. Esperemos que sean los séptimos en tiempo y forma”, ha señalado.

Colegios

Mas ha señalado que los presupuestos que salgan de las Cortes deberán contemplar además el presupuesto necesario para los nuevos 16 centros educativos que se abrirán este curso en el espacio autonómico, de los cuales 6 están en las comarcas alicantinas. Asimismo, deberán consignar presupuestariamente obras en 136 centros. Al menos 64 de estos proyectos se centrarán en la provincia alicantina, afectando a 14 colegios de nuevas construcción y 50 centros que podrán reformar y mejorar sus espacios educativos.

En este sentido, Fullana ha recalcado que “al final, tras dos legislaturas del Botànic, Alicante tendrán el mayor número de profesores que ha tenido en su historia, así como el mayor número de escuelas públicas en toda la historia de la democracia valenciana. Por fin existe un proyecto de construcción e centros sociales, el más ambicioso también hasta el momento, que supondría la consolidación definitiva de la ,cuarta pata del Estado de Bienestar”.

Fullana se ha pronunciado asimismo sobre la negativa de cargos del PP a negociar la tasa turística: “Recibimos unas instituciones arrasadas por el PP y creo que hemos conseguido levantarlas a nivel de gestión y reputación. El partido que montó el caso FITUR, que sí cobraba ‘tasas’ que acababan en las cuentas de Génova, no está legitimado para dar lecciones de turismo. Carlos Mazón no puede dar lecciones a nadie, si antes no paga el pufo que dejó en IFA tras no pagar una cena electoral con 3.000 militantes o devuelve el dinero ingresado irregularmente en su partido desde la Diputación como le viene reclamando una auditoría pagada con dinero público y elegida a dedo por él mismo”.