À Punt crece en audiencia y publicidad pero tres años después no alcanza aún sus objetivos

À Punt ya no es la radiotelevisión desconocida que retomó las emisiones en junio de 2018. Los tres años de emisión y la información de proximidad durante la pandemia multiplicaron su conocimiento y audiencia entre la población valenciana, aunque no lo suficiente como para cumplir los objetivos marcados en el contrato programa para los tres primeros cursos.

Así, el 3 % de share de media en 2020 y que desgranó la presidenta interina del Consejo Rector, Mar Iglesias, en la comisión de las Cortes, supuso un crecimiento de nueve décimas con respecto al año anterior, pero no sirvió para alcanzar el umbral señalado como media de todas las televisiones públicas autonómicas, situado en el 3,6 %. Y eso que, según indicó, 4,3 millones de ciudadanos de la Comunidad tuvieron contacto en algún momento del año con el servicio público. Al no llegar el objetivo en audiencia se le une haber obtenido 1,6 millones de euros en ingresos publicitarios por los 2,5 millones de euros que se situaban como marca para 2020.

No obstante, no haber alcanzado estos objetivos no supuso el mayor foco de críticas por parte de la oposición. Estas se centraron en la falta de contrato programa, que lleva caducado desde principios de año, sin visos de aprobarse próximamente. Iglesias se escudó en su interinidad, la falta de tiempo y el problema con la devolución de 10 millones del IVA a la Agencia Tributaria que ha obligado a cambiar la propuesta económica, una «tormenta perfecta» que obligó a romper los borradores sobre los que se negociaba.

En estos, según indicó la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, se encuentra la creación de un segundo canal de radio musical y de contenidos culturales. Asimismo, indicó que por «responsabilidad» los presupuestos para 2022 se mantendrán, más allá de lo que haya que cambiar por el IVA.

En cambio, el director general de À Punt Mèdia, Alfred Costa, que compareció posteriormente sin mencionar el segundo canal, sostuvo hace unos meses que el panorama mediático actual «desaconseja totalmente» crearlo en radio o televisión, por lo que pidió centrarse en fortalecer la oferta entre la cadena y la plataforma multimedia.

En su intervención posterior, el director de À Punt llamó a trabajar por el mejor presupuesto y se comprometió a estabilizar la plantilla, además de defender la política de externalizaciones respetando «escrupulosamente» la ley y el servicio de informativos.

Alfred Costa reiteró que su modelo de televisión autonómica es la vasca y descartó, además, que se hayan manipulado informaciones de vacunación o que se haya descalificado a Vox por atribuir este partido al espectro de la extrema derecha en el 10% de las veces que ha aparecido en informativos.