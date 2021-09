El Consell se plantea autorizar la reapertura de pistas de baile en pubs y discotecas

La portavoz del Gobierno valenciano ha explicado que está prevista la relajación de las medidas restrictivas a tenor del alto índice de vacunación, de la progresiva bajada de la incidencia de contagios y de la disminución de la presión hospitalaria. "Comenzamos cierta senda hacia la esperada normalidad y la recuperación", ha considerado.

Oltra ha detallado que se abordarán nuevas medidas en cuanto a aforos y horarios y está previsto que se avance hacia posibilitar que el ocio nocturno pueda recuperar su naturaleza propia como lugares donde la gente acude para relacionarse, escuchar música y bailar. No obstante, ha subrayado que habrá que esperar a la propuesta de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Sobre la reapertura de las pistas de baile, la vicepresidenta ha dicho que "con toda la cautela, ese es el camino", si bien ha destacado que no es posible precisar si eso es algo que se abordará el próximo lunes o más adelante. Lo que sí ha deslizado es que es probable que esa vuelta a la actividad esté vinculada a la aprobación del pasaporte covid. La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha valorado que con la legislación actual resulta complicado ponerlo en marcha dado que la resolución del TSJ de Galicia permitía su entrada en funcionamiento con cierto nivel de contagio que, en este momento, no se da. "Hay que debatirlo y estudiarlo, pero desde luego no para todas las actividades, sino para las que tengan un mayor riesgo por ser multitudinarias, como grandes festivales, o porque requieran estar muy juntos", como sería el caso de las pistas de baile.

A ese respecto, la número dos del Ejecutivo valenciano ha recalcado que esa es una medida que hay que estudiar y ha destacado la importancia de que se lleve a efecto con el acuerdo de los sectores implicados. "Es una garantía para ellos, a nadie le interesa tener un brote en su local", ha zanjado.

En estos momentos, ha precisado, existen cuatro millones de residentes en la Comunidad Valenciana que han recibido la primera dosis de la vacuna y 3,9 millones que ya tienen la pauta completa, más 2.899 terceras dosis de refuerzo a la población diana. "Estamos en un índice de vacunación muy alto, es muy probable que la incidencia baje de 50, la hospitalización también ha bajado significativamente, es posible comenzar una senda hacia la normalidad, sin lanzar las campanas al vuelo", ha añadido.