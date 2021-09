Distrito Digital se apunta a los fondos europeos: propone una plataforma para gestionar la digitalización de pymes

Por eso, cuando el Gobierno central anunció la puesta en marcha del denominado Programa Digital Toolkit, que canalizará en los próximos años más de 3.000 millones para impulsar la digitalización de las pymes, en el Ejecutivo autonómico decidieron poner en marcha la maquinaria para exprimir al máximo ese dinero y conseguir el mayor impacto posible en el territorio. De esa cantidad el Ejecutivo ya ha dado luz verde a un primer paquete de 500 millones, de los que 50 vendrán a la Comunidad Valenciana y beneficiarán a unas cien mil empresas.

Así, ha sido Distrito Digital el que se ha encargado de diseñar y plantear al Ministerio de Economía la creación de una plataforma de soporte con la que aspiran a cogestionar la distribución de los fondos que le corresponderían a la autonomía a lo largo de toda la duración del plan -que estiman en 330 millones- con los que creen que se podría dar un salto significativo.

El programa Toolkit se dirige especialmente a autónomos y micropymes, y lo que pretende es facilitar que este tipo de negocios puedan servirse de todas las herramientas que existen en el mercado y que ya usan habitualmente las compañías de mayores dimensiones para digitalizar y, por tanto, agilizar su gestión. Es decir, proporcionarles una amplia gama de software y servicios que pueden ir desde instalación de un programa de contabilidad o de un CRM -los programas que se usan para gestionar las relaciones con los clientes y conservar sus datos-, hasta la creación de una página web. En otras palabras, que todas estas empresas den el salto al mundo digital.

Desde el organismo dependiente de la Conselleria de Innovación consideran que una gestión centralizada desde Madrid puede provocar que las ayudas no acaben de llegar a todo el tejido productivo al que se dirigen, por lo que han planteado al Ministerio la puesta en marcha de una plataforma específica que permita una mayor capilaridad de estas ayudas en la Comunidad.

Así, el proyecto de Distrito Digital propone la creación de una red física de 20 ventanillas únicas, en colaboración con las cámaras de comercio, para la ejecución y seguimiento del plan, además de la creación de un equipo de gestión específico. Otro punto clave sería la creación de un cuerpo de 150 agentes digitales, procedentes de las empresas de consultoría previamente homologadas por el propio Distrito Digital -sólo en el hub que dirige Antonio Rodes hay 49 firmas que podrían realizar esta tarea- que se encargarían de acudir in situ a las empresas para ayudarles en todo el proceso de implantación del software y realizarles un seguimiento. También habría un call center y se contaría con una red de soporte de asesorías locales.

Además, se harían campañas de divulgación y concienciación, que incluiría un plan de eventos para dar a conocer las posibilidades del programa. La iniciativa se desarrollaría durante un plazo de dos años y medio y con un coste de 36 millones.

El principal temor de los responsables autonómicos es que, si no se realiza este esfuerzo de divulgación y acompañamiento, muchos negocios podrían acabar recibiendo un software que al final no utilizarían, o bien porque no se adecue a sus necesidades, o bien por falta de conocimientos, con lo que no se lograría el efecto deseado. Distrito Digital lleva un año trabajando la propuesta, que hace meses que se remitió al Ministerio y sigue a la espera de una respuesta definitiva.

La Comunidad necesitaría 700 millones para ponerse al día

Para realizar su propuesta, Distrito Digital encargó al Ivie un análisis de la situación actual, que pone de manifiesto la posición de desventaja de la Comunidad. Así, el informe señala que la productividad de la autonomía se sitúa un 6% por debajo de la media nacional y que el 85% de las ramas productivas tienen un desempeño más bajo que sus homólogos en España. Esto repercute en una renta per cápita un 12,2% inferior. Las causas que se apuntan son la excesiva atomización del tejido productivo -el 98,5% de las firmas tiene menos de 50 empleados- y un nivel de digitalización inferior. Según el Ivie, haría falta una inversión de 700 millones para situar a la Comunidad al mismo nivel que el resto del país.