Ruth Merino recupera la centralidad en el discurso de Cs y apuesta por una bajada "sensata" de impuestos

La síndica de Cs en las Cortes Valencianas propone una bajada de impuestos en la Comunidad Valenciana "creíble y sensata". Es una de las propuestas que ha realizado Ruth Merino en su estreno como síndica de Cs en el debate de política general sustituyendo al polifacético Toni Cantó. Merino ha señalado que la valenciana es una de las autonomías con mayor presión fiscal y ha puesto el foco en acabar con la economía sumergida. Guante, este último, que ha recogido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. “Estamos con el precio de la luz por las nubes, muchos negocios con la persiana bajada y muchas familias atravesando grandes dificultades, por lo que es urgente dejar de exprimir a los valencianos y sacarles de este infierno fiscal que aleja la inversión e impide la creación de puestos de trabajo”, ha dicho Merino para avalar su propuesta de bajada generalizada de los impuestos, a lo que Puig le ha respondido que "con impuestos cero, no hay estado de bienestar y sí infierno social". La síndica de Cs ha negado que pida impuestos cero, pero sí una reforma fiscal "ambiciosa", como bajar el tipo marginal de renta "uno de los más altos que se paga en España", ha añadido la diputada.

Merino ha querido marcar distancias con el PP en una vuelta a la centralidad y al discurso liberal que enarbola la formación naranja. De hecho ha tendido la mano a Puig para llegar a grandes pactos y acuerdos, aunque sí deja fuera a sus socios de Compromís y Podem. "No toleramos la concesión a nacionalismos ni los populismos", ha dicho.

Ruth Merino, no obstante, ha centrado el grueso de su discurso en criticar la gestión de la pandemia por parte del gobierno del Botànic. La síndica de Ciudadanos en ha lamentado la falta de autocrítica del Gobierno valenciano sobre la gestión de la pandemia, y le ha propuesto un pacto para reestructurar la Comunidad Valenciana "desde los cimientos" que dure "40 años y no una legislatura". "Aquí han anunciado pan sobre pan y los créditos del Instituto Valenciano de Finanzas tienen condiciones a veces difíciles de cumplir", ha reprochado. Además, ha criticado que el comité de expertos "no haya existido como tal" y ha lamentado la "improvisación, la falta de previsión, las excesivas limitaciones y prohibiciones" y que las ayudas económicas para los sectores económicos hayan sido insuficientes a su juicio. Ruth Merino propone a Puig un gran pacto autonómico por la sanidad y la educación. Merino le ha exigido al presidente de la Generalitat “altura de miras” y ha subrayado que “Cs desde su espacio liberal, donde defiende los valores constitucionales desde la sensatez, seguirá trabajando por hacer política responsable y por llegar a acuerdos que mejoren la vida de la gente, frente a los extremos, al populismo y al nacionalismo”.

La líder parlamentaria de Cs, que ha comenzado su discurso recordando a los valencianos fallecidos por coronavirus y agradeciendo a los profesionales sanitarios su trabajo, ha criticado su "reciclaje de anuncios", pero ha rechazado “la crispación, la escalada de descalificaciones y el cruce de acusaciones sin sentido”. Así, ha criticado que muchas de las inversiones que realizará el Consell ya se anunciaron en el debate de política general del pasado año o por las distintas consellerias en este 2021.

La síndica de Cs ha sido muy proactiva en las críticas al gobierno de Puig por la reversión del Hospital de Torrevieja. "Existe un problema estructural en la sanidad valenciana", ha asegurado Merino, para quien la sanidad privada "es necesaria y complementaria" y ha acusado al Botànic de "demonizarla". "Deje de poner palos en las ruedas a la sanidad privada. Lo que funciona no se toca", ha añadido la diputada de la formación naranja.

También ha hecho hincapié en otro de los grandes conflictos que a la oposición le funcionan en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, como es el plurilingüismo. Merino apuesta por "recuperar la libertad de los padres para elegir la lengua en la que quieren que se eduquen sus hijos" y poner fin al, que ha dicho, "ataque a la escuela concertada".

Además, ha pedido agilizar las convocatorias de oferta pública de empleo sanitario, fortalecer la colaboración público-privada para crear más plazas de residencias de mayores, fomentar la educación infantil gratuita y aprobar más medidas de apoyo para el sector turístico, para los autónomos y para las pymes. “En Ciudadanos no estamos pendientes de si hay o no adelanto electoral, no estamos en campaña, sino trabajando para solucionar los problemas de los valencianos”, ha añadido.

También se ha referido a la infrafinanciación de la que ha dicho sigue sin solucionarse por “la falta de voluntad política” y ha afirmado que el único despacho que tiene que visitar Puig es "el de su jefe", en referencia al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Una referencia que no ha gustado al jefe del Consell que le ha respondido que "mi jefe está aquí y en la sociedad valenciana, ese es mi jefe", ha manifestado un molesto Ximo Puig.

Respecto al área de servicios sociales, Ruth Merino ha afeado que la consellera Mónica Oltra “esté más preocupada en pegar codazos a izquierda y derecha para encontrar su espacio y su protagonismo que en hacer su trabajo”, como demuestra, ha indicado, que la Comunidad Valenciana tenga un déficit de 21.900 plazas en residencias. Además, ha exigido la destitución inmediata de Oltra por intentar tapar, ha dicho, el caso de abuso sexuales a una menor tutelada, caso por el que está condenado cinco años de prisión un educador social, exmarido de la vicepresidenta.