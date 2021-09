Ximo Puig da por superado lo peor de la pandemia: "Es hora de mirar hacia adelante"

El guion se ha cumplido en el discurso de casi una hora y media de duración pronunciado por el líder autonómico. Puig ha sacado pecho de la gestión realizada desde la Generalitat para afrontar el que ha considerado el curso político más difícil de los últimos 80 años, una situación extrema en la que la acción de gobierno se ha coordinado en torno a la prioridad de salvar vidas, lo que implica, ha dicho, salvar familias, empresas y trabajos. A tenor del análisis realizado hoy, carente de cualquier dosis de autocrítica, se interpreta que el presidente de la Generalitat aprueba y con nota su diligencia al frente del Ejecutivo del Botànic. De hecho, ha remarcado que en la Generalitat han fallecido un un millar de personas menos que habrían muerto con la letalidad mediana de España. El jefe del Consell ha defendido las medidas restrictivas aprobadas en un territorio en el que "una vida valía más que una cerveza", en clara referencia a la política aperturista sostenida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Puig ha dado cuenta sobre cómo se cimentará la estrategia de recuperación en la Comunidad Valenciana, un plan en el que jugarán un papel fundamental los fondos europeos que recibirá el territorio autonómico, que suponen cinco veces más recursos en los tres primeros años que todos los recursos recibidos en una década y media. Ese maná, unido a las inyecciones estatales, supone que la región dispondrá de 21.200 millones de euros para acometer la transformación de la Comunidad. En ese sentido, ha explicado que serán cuatro grandes ejes de actuación: el despliegue de un "Green deal" valenciano para caminar hacia la sostenibilidad, el desarrollo de un nuevo Estado del Bienestar, la reactivación de los sectores productivos y el despliegue de una estrategia de innovación y digitalización. Todo ello a través de un plan sostenido en diversos cambios que puede consultar aquí.

En clave política, el jefe del Consell ha vuelto a hacer un llamamiento a "revertir la dinámica polarizadora del poder, de la representación y de la actividad económica en España, un estado en el que es urgente propiciar una financiación justa, superar estructuras radiales y con juego fiscal limpio, en clara referencia al territorio madrileño y a su denuncia continuada de "dumping fiscal". "No puede ser que el perímetro de la M-30, que solo tiene 32 kilómetros, oculte a una España de 7.256 kilómetros de perímetro costero", ha trasladado.

"La Comunidad Valenciana quiere promover otra manera de entender este país desde una España polifónica, una España más integradora, más cohesionada, más justa. Una España que evite las asimetrías que generan divergencia, y la divergencia que engendra injusticias", ha considerado

En materia de financiación, tras la alianza que cerró la semana pasada con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), Puig ha vuelto a urgir al Gobierno a cambiar el modelo actual para lograr "una solución estructural a la infrafinanciación". "Toca ahora; no podemos esperar", ha enfatizado. Así ha defendido que hacen falta soluciones y "no sobreactuaciones" para que la Comunidad Valenciana logre superar su "estado de discriminación financiera" actual. Con todo, Puig ha remarcado que "no todo está igual" que antes de la llegada del gobierno de Pedro Sánchez, destacando que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, reconoció la semana pasada en el Congreso la deuda histórica valenciana.

También ha resaltado que la Comunidad ha recibido más recursos del Estado que "nunca antes en la historia del autogobierno": en 2020 hasta 13.300 millones, un 24% más que en 2019, y en 2021 subiendo a 13.800 millones entre aportaciones directas y déficit autorizado. Un 28% más que en 2018, "el último año del ministro Montoro", ha ilustrado, con lo que cree que ha cambiado la predisposición del Gobierno al no negar la infrafinanciación. Y ha llamado a la unidad porque "sería irresponsable enfrentarnos en una cuestión tan decisiva para el futuro de los valencianos". En general, Puig ha reiterado que lo que quiere es levantar puentes en España "entre tanto muro" y hacerlo sin partidismo, para lo que ha llamado a reflexionar sobre "qué es centro y qué es periferia"

Otro de los asuntos abordados con una especial trascendencia en Alicante es el de la continuidad del trasvase Tajo-Segura, sobre el que Ximo Puig ha insistido en que es "irrenunciable" y ha rechazado las "guerras del agua" que "no han traído ni una gota de más a nuestra tierra". Ha insistido en que el objetivo es que los regantes tengan "agua para siempre": "Que tengan garantizada en el futuro la misma agua y al mismo precio". En esa línea ha considerado que, "De las trincheras solo brotan heridos, nunca manantiales". Por ello ha incidido en mostrarse "abierto a la negociación" con una política de "mano tendida pero firme". Ha recordado las 39 ocasiones en que el Consell ha llevado a los tribunales la política de trasvases del Gobierno cuando "ha considerado que alguna decisión en torno al trasvase perjudicaba a los regantes".