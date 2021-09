Brindis con Rioja y Rueda en la cena de clausura de Alicante Gastronómica

El certamen, que organiza la Cámara de Alicante y la Institución Ferial Alicantina (IFA) y que patrocina, entre otros, organismos como la Diputación de Alicante y Turismo de la Comunitat Valenciana (Generalitat), no se ha pronunciado en esa red social en respuesta a Vinos de Alicante, pero sí lo ha hecho el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, quien es muy proactivo en Twitter. Mazón alega que "no soy comunista", por lo que "cada restaurante colaborador puede decidir sin presiones ni intervenciones". Además, añade que ha sido la organización de Alicante Gastronómica la que decidió el lugar de celebración de la cena de clausura y que la feria "ha sido todo un exitazo" y que "han triunfado" los vinos alicantinos". También considera que el Monastrell, que representa el 75% del cultivo de la Denominación de Origen Alicante, "no necesita imponerlo" porque "con promocionarlo, ya triunfa" y que "a nuestros invitados, los tratamos con cariño". "No somos desagradecidos con los que vienen a invertir y hacer gasto en Alicante", ha añadido en un largo tweet, en el que ha vuelto a recordar que no es ni nacionalista, ni intervencionista.

Los invitados a la cena de clausura de Alicante Gastronómica "regaron" con vinos de Rueda (Castilla y León) y de Rioja, un ajoblanco con tartar de gamba roja y helado de aceite de oliva, navajas con escabeche de zanahoria, solomillo con salsa café de París y tarta de queso con coulis de frutos rojos. En concreto, los vinos elegidos fueron un tinto Lan D-12 de la Denominación de Origen Rioja y un blanco Loess, verdejo de la Denominación de Origen Rueda. Muchos de los invitados agasajados por la organización del certamen, a buen seguro, habían degustado horas antes los reconocidos caldos alicantinos en la feria.

Las reacciones a tal "atrevimiento" dejando de lado a los vinos alicantinos, no se han hecho esperar en las redes sociales, donde se acusa a Alicante Gastronómica de "falta de delicadeza", "error garrafal" y quien pide que "rueden cabezas" por ser algo "imperdonable". Hasta el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha entrado en la polémica acusando a Carlos Mazón de "provincialismo fake". Y hay quien pone el dedo en la llaga y señala, no sin desacierto, que si pasara al revés: "si en 'Logroño Gastro' les ponen vinos de Alicante, les queman el quiosco".