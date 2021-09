El viaje hacia la descentralización del PP de Mazón

A Mazón, la primera descentralización de competencias que en su día se hizo a favor de las comunidades autónomas se le ha quedado pequeña. Considera que algunas autonomías han retenido esas competencias «con un celo casi posesivo». Inmediatamente, quiso aclarar que se refería a algunos gobiernos autonómicos, como el del Botànic, no fuera a ser que se enfadaran en regiones que gobierna el PP, donde el sistema de competencias es similar al de la Comunidad Valenciana. Mazón, que debe conjugar su cargo como presidente del PPCV con el de máximo mandatario de la mayor institución gobernada en la Comunidad por los populares, la Diputación, considera que la Generalitat es «invasora e intervencionista» y que «invade competencias», negándose a que se haga «más grande». Para acabar con esa «invasiva» actitud que denuncia Mazón, propone un reparto de competencias hacia las administraciones más cercanas. Y, de paso, lanza otra ofensiva contra el gobierno del Botànic partidario, al menos en parte, de lo contrario. En 2018, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ya lanzó que la Generalitat podría asumir las competencias de las diputaciones provinciales, y también a su personal, aunque señaló que debería recibir también el presupuesto necesario para prestar esos servicios.

El presidente de la Diputación, que en la conferencia que dio en València se autocalificó de «constitucionalista, municipalista y provincialista», considera que esa segunda descentralización es la que debería culminar el desarrollo constitucional, pero que, hasta ahora, «no se ha abordado con responsabilidad y seriedad». En su entorno aseguran que será una de sus bazas en la agenda política marcada con el objetivo de llegar a la presidencia de la Generalitat, aunque reconocen que aún no se ha planteado ni cómo, ni cuándo, ni dónde, sin detallar cuáles son esas competencias que ayuntamientos y diputaciones podrían asumir.

En la raíz se encuentran las competencias impropias de las diputaciones y el Fondo de Cooperación, precisamente los dos principales argumentos que está utilizando el dirigente popular contra el Consell y contra Ximo Puig. Los estudios que han realizado las tres diputaciones provinciales recientemente revelan que Valencia inyecta 225 millones de euros para sufragar gastos que no le corresponden, lo que supone un 42% de su presupuesto; Castellón, 72 millones, lo que significa un 36% de sus cuentas anuales; y Alicante destina un total de 54,4 millones al año, un 23% de su presupuesto. Con estos datos se pone en evidencia que la problemática con las gestiones que no son propias no solo afecta a Alicante, sino que se extiende a todas las instituciones. No hay que olvidar el boicot de la Diputación de Alicante al Fondo de Cooperación durante los últimos cinco años, que justifica, precisamente, en las competencias impropias, aunque también se ha opuesto a su obligatoriedad y a los criterios de reparto, al considerar que perjudica a los municipios de menor población.

Así, Mazón, como señaló en esa conferencia, deja el balón botando de una segunda descentralización que pretende incluir en el debate político, en el cara a cara con Ximo Puig, aunque tendrá que concretar a qué competencias se refiere y ser más claro si pretende, siguiendo el símil que empleó, que la Generalitat le dé más recursos «a los que están más cerca de los que necesitan una manta».

La convención que pretende ser un punto de partida

Los populares celebrarán este sábado y el domingo el cierre de su convención nacional en València. La elección de la capital del Túria para el acto central pretende impulsar al líder del PPCV, Carlos Mazón. Será su gran aparición pública tras el congreso que lo eligió presidente del Partido Popular regional, y lo hará ante el líder nacional, Pablo Casado. Mazón intervendrá el domingo en la Plaza de Toros, y muchas de las miradas estarán puestas en el nuevo líder de los populares valencianos. En la convención habrá una gran presencia alicantina para dar respaldo a Carlos Mazón.