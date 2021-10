Benilloba: Tres alcaldes en tres meses

La cosa ya empezó cuanto menos torcida en la sesión de investidura tras las últimas elecciones municipales, con un pacto antinatura entre el PP y el PSOE que convertía en primer edil de Benilloba al independiente Saül Jordá, que se había presentado por las filas socialistas. Todo ello a través de un acuerdo por el que ambos partidos se tenían que repartir la Alcaldía, lo cual no ha terminado de producirse, al menos de manera formal. Y como dice el dicho, lo que mal empieza, mal acaba, porque el Ayuntamiento ha vivido en permanente convulsión desde entonces, hasta llegar al momento actual, protagonizado por un frenético cambio de primeros ediles.

Los resultados en las urnas le dieron tres concejales a la Agrupació Independent d’Electors de Benilloba, dos al PSOE y otros dos al PP. Todo apuntaba a que los independientes se iban a hacer con la Alcaldía. Sin embargo, en el pleno de investidura saltó la sorpresa, y Saül Jordá acababa con la vara de mando gracias al apoyo de los populares. Eso sí, a cambio de que a mitad de mandato les traspasasen la presidencia de la corporación municipal.

La situación desde entonces en el seno del Ayuntamiento ha sido poco menos que complicada, con una serie de enfrentamientos y divergencias internas, que desembocaron el pasado mes de mayo en una propuesta unilateral por parte del alcalde de incrementarse el sueldo, la cual fue tumbada por el resto de concejales de la corporación, incluido el de su propio partido. De hecho, la agrupación socialista de la comarca, amagó incluso con tomar medidas contra el primer edil por su forma de actuar.

Pero los acontecimientos se precipitaron y no dio tiempo, dado que pocos días después, el propio Saül Jordá se daba de baja por enfermedad. Y a partir de ahí, más caos. Su primera sustituta en el cargo fue la concejal popular María Isabel Alcazar, que, eso sí, asumió el cargo en funciones, y no con plena potestad, como estaba previsto en el pacto de investidura, toda vez que Jordá, estando de baja, no renunció a la Alcaldía. El experimento duró apenas dos meses, el tiempo que tardó Alcazar en dejar los bártulos. Así que se tuvo que recurrir a una tercera persona, en este caso el segundo edil socialista, este sí del partido, José Ramón Martí, que desde entonces se encuentra al frente del consistorio.

El secretario general del PSOE en la agrupación de La Muntanya, Rafa Briet, lamenta la «situación excepcional» que se está viviendo en el Ayuntamiento de Benilloba, aunque destaca que «no hay un vacío de poder, toda vez que José Ramón Martí ha asumido la Alcaldía en funciones y se está haciendo cargo de la gestión con cierta normalidad». Respecto a los motivos por los que no se ha cumplido el pacto de investidura, el dirigente socialista asevera que «el PP no puede exigir nada, porque ya hemos visto los incumplimientos que ha protagonizado en municipios como la Torre de les Maçanes o Teulada».

Por su parte, el coordinador comarcal del PP, Javier Sendra, justifica la decisión de María Isabel Alcazar de abandonar el cargo en el hecho de que «no podíamos asumir, estando además en funciones, una gestión que en estos dos primeros años había sido totalmente caótica por parte del alcalde titular». Asimismo, criticó la decisión socialista de «no cumplir con sus compromisos», en referencia a la negativa al traspaso de poderes.

Este diario no ha podido contactar con Saül Jordá. Sí lo ha hecho, sin embargo, con el que es actualmente el alcalde en funciones, José Ramón Martí, quien reconoce que «después de un primer año de normalidad, es cierto que después hubo algunas discrepancias con Saül, como quedó en evidencia en el pleno del aumento de salario». Con todo, también destaca que el pacto con el PP «quedó invalidado en el momento en que una de sus concejalas dimitió». Martí subraya que la gestión municipal se está llevando a cabo ahora con normalidad, con los apoyos puntuales de la agrupación de independientes.