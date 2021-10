Oltra deja entrever persecución y el Síndic de Greuges se ratifica en las trabas a la investigación

La guerra abierta entre el Síndic de Greuges, Ángel Luna, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), se recrudece tras la dura resolución en la que se acusa a la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de haber obstaculizado una investigación de ese organismo sobre la gestión de siete centros de menores. Oltra negó ayer haber dificultado la investigación y acusó al Síndic de ser «poco taxativo», de falta de rigor en su resolución y de lanzar «indicios y sospechas» sin corroborar nada, «como la tinta del calamar», dejando entrever una persecución de la Sindicatura aunque evitó usar esa palabra. Luna, por su parte, no tardó en responderle que, con sus explicaciones, «ha dejado claro que se ha producido una intervención en una investigación del Síndic».

El Síndic se refirió así a la justificación dada por la vicepresidenta del Consell, en la que reconoció que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas centralizó las respuestas de todos los centros a los datos que, individualmente, la Sindicatura pidió a cada uno de los hogares y residencias infantiles fruto de la investigación, para «homogeneizarlas» con un cuadro sistematizado que elaboró y que después envió al Síndic para «facilitar su trabajo». Al defensor le resulta «inexplicable» que ninguno de los directores ni el área de Igualdad comunicaran que se estaban homogeneizando las respuestas a las preguntas enviadas individualmente a cada centro de menores y no entiende que se decidiera centralizar una respuesta a unos cuestionarios enviados de forma personal e individual, «que se ha modificado el contenido de estos cuestionarios y todo esto se ha hecho sin conocimiento del Síndic de Greuges, tal y como consta en la resolución», criticó.

La institución reitera «por tercera vez» que quería una respuesta «personal y directa» de los responsables

«Rotundamente no». Fue la contundente respuesta de Oltra a la pregunta realizada en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell sobre si dificultó esa investigación, a unos periodistas ávidos de conocer su versión tras aplazar a ayer cualquier explicación al respecto. La vicepresidenta del Gobierno valenciano no ocultó su molestia, y enfado, por la resolución que publicó el jueves el Síndic en la que denunciaba la intromisión muy grave del área que dirige, obstaculizando, a la sazón, una investigación para supervisar el funcionamiento de siete centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Oltra evitó hablar de persecución del Síndic en las reiteradas preguntas de los informadores, pero sí enfatizó que desde 2016 su área ha recibido un total de 58 quejas de oficio de la Sindicatura, «un porcentaje bastante por encima, prácticamente el doble, que las quejas de los ciudadanos y ciudadanas», algo que sonó a una crítica velada de la vicepresidenta a la institución que dirige Ángel Luna, que defendió que «este colectivo no acude directamente al Síndic, y este tiene la obligación de actuar en su defensa».

Dardos

Las críticas y dardos de la vicepresidenta del Consell a la Sindicatura que dirige el que fuera portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes fueron constantes, acusándola de hacer resoluciones «poco taxativas». «Se ha puesto de moda redactar resoluciones con frases como ‘de estos hechos parece desprenderse que alguien con autoridad suficiente dio instrucciones’; eso es como lo de alguien ha matado a alguien...», dijo. Por eso, pidió al Síndic de Greuges que «diga quién y qué instrucciones». Sus ataques fueron constantes, aunque después quiso matizarlos con esa frase tan manida de que «no quiero entrar en juicios de valor», para evitar hablar de animadversión.

La dirigente de Compromís reiteró su actitud «colaboradora» con el Síndic, como asegura que hizo en este caso, pero añadió que hubiera hecho lo que hubiera hecho la Conselleria de Igualdad «me da la impresión de que la conclusión siempre es la misma, me temo que como algún centro no dé la respuesta satisfactoria de lo que se busca, volvería a decir lo mismo (el Síndic)». Además, criticó el momento elegido por el Síndic para solicitar la información, a finales de enero de 2021, «en plena peor ola de la pandemia de covid, cuando todas las redes residenciales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas estaban luchando contra el virus como gato panza arriba». Y aseguró que los centros, que dijo están gestionados por entidades privadas de iniciativa social, sin ánimo de lucro, no están acostumbrados, como la administración pública, a que les envíen ese tipo de peticiones por lo que les generó muchas dudas que decidió resolver la Dirección General de Infancia y Adolescencia. No obstante, Luna puntualizó que el cuestionario dirigido «personalmente» a los directores de los centros para que informaran de las referencias detalladas del perfil de los menores atendidos y sus observaciones y opiniones particulares como responsables de los centros, se solicitó el 13 de abril. Al no obtener ninguna respuesta, se reiteró la petición con un nuevo requerimiento el 7 de mayo con la advertencia de que tenían el deber legal de prestar auxilio al Síndic. Al defensor le resulta «inexplicable» que ninguno de los directores, advertidos de su obligación legal de colaborar con el Síndic, ni la propia Conselleria de Igualdad, «nos comunicaran que se estaba procediendo a centralizar las respuestas y homogeneizarlas mediante unos cuadros elaborados por la propia Conselleria», tal y como reconoció ayer Mónica Oltra.

La consellera reprocha a la Sindicatura su falta de taxatividad y rigor: «Es como lo de alguien ha matado a alguien...»

La versión que ofreció ayer la vicepresidenta del Consell de lo sucedido fue la misma que le remitió, mediante correo electrónico, la propia Oltra a Ángel Luna el pasado el 3 de septiembre. El defensor le respondió el 14 de septiembre reiterando «por tercera vez», enfatizó Luna, que esa institución quería una respuesta «personal y directa» por parte de los directores de los centros y no la centralizada y homogeneizada que envió la conselleria que dirige. Y sobre la visita que va a realizar personal del Síndic a esos centros de menores en los que investiga su gestión, Oltra señaló que «es más que bienvenido» pero, con sorna, le pidió a Ángel Luna que avise antes «por si están de excursión ese día».

Menos elocuente fue cuando fue cuestionada por la petición de dimisión de la oposición, que focalizó buena parte de su intervención en el debate de política general, a raíz de la condena a su exmarido por abusar de una menor tutelada. Oltra se limitó a lamentar el «discurso paupérrimo» de la derecha y criticó que «si es lo único que tienen que decir, hace una idea de la falta de proyecto de la oposición en la Comunidad Valenciana». Y asegura, que se siente avalada por el del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.