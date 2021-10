Agua, libertad educativa e infraestructuras centran las reclamaciones alicantinas

Mazón, en calidad de presidente regional del PP, fue ayer el anfitrión -que no el protagonista, dado que la presencia de Isabel Díaz Ayuso lo eclipsó todo- de una jornada programada al milímetro como colofón a un cónclave itinerante que busca proyectar una imagen de unidad en un momento de euforia popular, habida cuenta de los buenos augurios que pronostican las encuestas. Las decenas de intervenciones programadas de cargos de todo el país no hacían precisamente fácil encontrar hueco para dar salida al discurso alicantino, pero, no obstante, hubo cierto altavoz, con tiempos muy medidos, eso sí. El también presidente de la Diputación de Alicante, tal y como él mismo se presentó, participó en un panel reservado a los presidentes regionales del partido que no gobiernan, un coloquio bautizado como «La alternativa necesaria» en el que durante casi seis minutos defendió las que considera que son las necesidades más urgentes del territorio valenciano. «Agua, financiación e infraestructuras» fueron las tres reivindicaciones lanzadas que en clave autonómica, pero que tienen especial relevancia en la provincia, sobre todo con relación a los aportes hídricos que se reciben del Tajo. En esa línea, su discurso estuvo respaldado por el del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que exigió igualmente agua para la huerta de Europa. Sobre infraestructuras, cargó contra el exministro José Luis Ábalos para criticar la «vergonzosa» situación en la que se encuentran los trenes de Cercanías, especialmente indignante en el sur de la Comunidad. Sobre el agravio en el reparto de recursos estatales, advirtió que «estamos hartos de estar por debajo de los demás, cansados de ser los últimos», y tendió la mano para abordar un problema que, advirtió, no se puede plantear como una batalla; aunque al mismo tiempo cargó las tintas contra Puig y Sánchez por no solucionarlo.

Barcala, por su parte, fue el primero de los tres en tomar la palabra. El alcalde de Alicante es el que ostenta el bastón de mando de la ciudad más grande gobernada por el PP en la Comunidad, todo un símbolo para el partido como bastión de resistencia. Su intervención se enmarcó en un panel reservado al municipalismo, con la participación de 17 regidores de todo el territorio nacional. La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en el papel moderadora, preguntó a Barcala qué medidas se han tomado y se seguirán adoptando para conseguir que el turismo sea el motor económico de Alicante «a pesar» del Gobierno de Pedro Sánchez. Y sobre turismo, como tal, no es que hablara demasiado el primer edil. Explicó que cuando llegó al poder bajó impuestos, canceló el plan de ajuste y dejó la deuda del Ayuntamiento a cero, prosiguió con alusiones a la pandemia y ensalzó la importancia de la Administración local para pasar directamente al ataque contra el Consell del Botànic. «Traemos de fábrica el sol, las playas, el buen tiempo, pero en la Comunidad Valenciana tenemos la desgracia de una Generalitat que castiga, cercena la libertad de los padres, sobre todo en materia educativa», enfatizó. Añadió que la izquierda radical utiliza la educación como un «instrumento de sometimiento», para remachar asegurando que «el germen y la semilla del independentismo se siembra en esta Comunidad también».

Por exigencias del guion, la intervención del presidente del PP en la provincia de Alicante y regidor de Benidorm, Toni Pérez, fue incluso más acelerada. Intervino en una mesa junto a todos los presidentes provinciales del partido, un espacio modulado con una consigna clara: solo tenían un minuto para trasladar a Casado sus peticiones y reclamaciones. El tiempo incluía las oportunas loas al líder y los consiguientes vivas a España. En esas, Pérez destacó que la ventaja que tiene Alicante es que tanto Casado como Mazón conocen las reivindicaciones de la provincia: la necesidad de «infraestructuras, el agua, una educación libre y de calidad, la defensa de la lengua que nos es propia, pero que es una lengua de convivencia», aclaró. « En la Comunidad Valenciana tenemos una lengua, una patria y un país, y ese país es España», le dijo al líder nacional.

Aplausos y más aplausos fueron la tónica general del colofón a cada una de las intervenciones, escuchadas en vivo por unos y en «streaming» por otros, dado que el auditorio se quedó pequeño y decenas de militantes siguieron las intervenciones con sus móviles desde la calle. Hoy, sin embargo, tendrán cabida muchos más, durante el broche final a la convención con un acto en la plaza de toros de València que prevé reunir a 10.000 personas y decenas de autobuses partirán desde Alicante.