Barcala en la convención del PP: "El Botànic utiliza la educación como germen del independentismo"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha cargado hoy contra el tripartito que gobierna la Generalitat recurriendo a todo un clásico en el PP, como es la educación. Lo ha hecho durante su intervención en la convención nacional del partido, en València, donde ha dicho que en esta región, "tenemos la desgracia" de un Consell que "castiga, cercena la libertad de los padres, sobre todo en materia educativa".

"La educación se convierte para la izquierda radical en un instrumento de sometimiento. El germen y la semilla del independentismo se siembra en esta Comunidad también", ha aseverado el regidor desde el escenario del auditorio de Les Arts.

Barcala ha puesto en valor el papel que, asegura, representan las administraciones locales como contrapoder al Ejecutivo autonómico que preside Ximo Puig. "Desde Ayuntamientos como el de Alicante y con la Diputación, con Carlos Mazón a la cabeza, hemos dicho no. Somos la barrera que impide este atropello y no lo vamos a permitir. La convivencia aquí no se romperá como desgraciadamente se rompe en otros sitios. Ahí está el PP para evitarlo", ha defendido.

Durante su intervención, ha recordado que llegó al poder en 2018. "Hice lo que no había hecho un tripartito de izquierdas en los tres años anteriores: "Bajé impuestos, cancelé el plan de ajuste y dejé la deuda del Ayuntamiento de Alicante a cero. Alicante no le debe nada a nadie", ha recalcado.

Con la llegada de la pandemia de coronavirus, según Barcala, ha quedado demostrado que es "la hora global del municipalismo" como la Administración más cercana al ciudadano. El alcalde ha considerado que mientras el Gobierno central y la Generalitat se dedicaron a poner parches, los ayuntamientos solucionaron problemas reales. Ha puesto como ejemplo su propia gestión, asegurando que durante el confinamiento celebró juntas de gobierno sin interrupción para aprobar proyectos por 25 millones de euros imprescindibles para Alicante.

"Traemos de fábrica el sol, las playas, el buen tiempo, pero en la Comunidad Valenciana tenemos tenemos la desgracia de una Generalitat que castiga cercena la libertad de los padres, sobre todo en materia educativa", ha enfatizado.

Barcala ha intervenido en la convención nacional del PP en el marco de un coloquio protagonizado por 17 alcaldes populares de cada una de las comunidades autónomas, entre ellos el regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El alcalde, recibido con una gran ovación de los asistentes, se ha dirigido durante su alocución al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con relación a su propuesta de establecer mecanismos para gravar el efecto capitalidad de Madrid.

"Ximo, Madrid no merece un impuesto. Lo que los valencianos merecen es un Gobierno que se los baje, y ese será Carlos Mazón", ha enfatizado.

La mesa de alcaldes ha estado moderada por la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra. "El gran objetivo es construir una alternativa abierta y moderna, la que mira al futuro, la que representan alcaldes y concejales que quieren hacer de España un gran país", ha dicho Gamarra.

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, intervendrá a partir de las 18 horas en la parte dedicada a "La alternativa necesaria", donde participarán presidentes de la formación a nivel regional con la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, como moderadora. Antes de ello, a las 16,30 horas, será el turno de la mesa "El partido de las personas", con presidentes provinciales del PP, entre ellos el de Alicante, Toni Pérez, y será el portavoz del partido en el senado, Javier Maroto, el encargado de moderar.

El PP encara este sábado en Valencia la recta final de su convención nacional y su líder, Pablo Casado, trata de exhibir todo el poder territorial de su partido, arropado por todos sus presidentes autonómicos, incluida la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que centrará todas las miradas tras su choque con Génova por el mando del PP madrileño.

Tras girar la última semana por las capitales de las autonomías administradas por el PP, los populares finalizan su cónclave en València, donde el partido asume el protagonismo para proyectar la que consideran la única alternativa posible al Gobierno de Pedro Sánchez: la unión del centroderecha en torno a las siglas del PP.

La elección de València para la celebración del cónclave supone igualmente un espaldarazo a Mazón, quien cogió las riendas del partido en la Comunidad el pasado mes de julio y precisa ganar visibilidad y sumar influencia. Desde entonces, ha engrasado la maquinaria del partido para poner en marcha lo que es, a todas luces, un comité de campaña electoral. Los análisis que maneja el PPCV revelan que el grado de conocimiento entre la población del nuevo jefe del partido es sensiblemente inferior al de otros líderes de la escena autonómica. Por ello, en las últimas semanas se ha desplegado una campaña publicitaria con vallas y mupis en las tres provincias en las que aparece una fotografía de Mazón junto a su nombre y se presenta como "El presidente de todos".