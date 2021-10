Barones del PP apoyan reformar la financiación y dar más recursos a la Comunidad

Pero la infrafinanciación se hizo un hueco en las intervenciones de los «barones» populares. El más claro fue el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, autonomía alineada en el frente atlántico y que reclama la importancia de la despoblación o la dispersión, quien echó un cable a la reivindicación valenciana.

Feijóo defendió la necesidad de cambiar el modelo actual y señaló que la Comunidad Valenciana y Murcia necesitan más dinero. Según dijo, todos los barones populares están de acuerdo en abordar la reforma y situó el origen del problema en el sistema de 2009 «que aprobó el PSOE con el tripartito catalán», frente al del PP de 2001, por consenso, indicó.

Camps acudirá al acto hoy en el coso taurino, pero Bonig ha desestimado la invitación del partido

Mazón también reclamó la reforma de l modelo pero al mismo nivel que la solución a los problemas de agua o las infraestructuras. En cambió, auguró que la aprobación de una nueva financiación será complicada porque todas las autonomías van a defender sus intereses. «Estamos hartos de esperar y a la Comunidad ya le toca aunque Puig esté mudo y Sánchez nos ningunee», dijo.

Vuelve la plaza de toros

Los populares valencianos viven un fin de semana grande. La dirección autonómica del PPCV se ha implicado al máximo en la búsqueda de ofrecer una exhibición de fuerza a Casado. Enseñar músculo es la clave y hoy se verá en la plaza de toros de València, donde los populares van a congregar a 9.000 simpatizantes.

El cambio más claro es que ahora la dirección nacional corresponde al PPCV y se involucra. En el partido destacan la importancia que para los populares valencianos tiene este fin de semana. Es clave, aseguran. Y la sintonía con Génova es evidente. Nada que ver con los tiempos de Isabel Bonig, ninguneada durante años. Todo lo contrario ocurre con Mazón. «Vuelve el PP de siempre», repetían los dirigentes en los corrillos. También detectan en la formación valenciana que su electorado empieza a recuperar de nuevo la ilusión. Incluso algunos aseguran que ya hay euforia y caras que no se veían desde hace por lo menos una década, cuando el partido entró en clara decadencia.

Este verano se cumplieron diez años de la dimisión de Francisco Camps, su último líder en lograr una mayoría incontestable. Precisamente Camps estará en la clausura de la plaza de toros, el espacio mítico donde se cimentaron muchas victorias populares en el inicio de siglo. No estará, en cambio, Bonig. Sí, Cantó y alguno de los ex de Ciudadanos que ya se dejaron ver ayer, como el senador Emilio Argüeso.

En la dirección del PP señalan que el partido está abierto a cualquiera que quiera sumar y no esconden que la presencia de los ex dirigentes de Ciudadanos les viene bien porque ayuda a visibilizar el inicio de la fusión del centroderecha con el desplome de Cs. Sobre su entrada en listas dicen que hacer ese guiño no es descartable.

Cataluña y los socios de Puig

Los populares insisten en que están preparados para un adelanto electoral, pero también creen que al jefe del Consell, Ximo Puig, no se atreverá a unas elecciones autonómicas separadas de otros comicios. Podría, especulan, convocarlas con las andaluzas, si se adelantaran. En cualquier caso, la estrategia del PP en los próximos meses está clara. Insistir en la connivencia de la izquierda con los «Països Catalans», la «radicalidad» de los socios de Puig y la «tibieza» en las reclamaciones a Sánchez. Y ataque directo a Oltra a la que ven en este momento como el flanco débil del Consell.

El PP de Mazón tiene encuestas que señalan empate técnico entre bloques PSPV y PP obtendrían entre 27 y 30 escaños, Compromís, 15; Vox, 20, Podem, 7 y Cs desaparece

El PP maneja encuestas que muestran un empate técnico entre bloques en la Comunidad Valenciana. PSPV, Compromís y Unides Podem estarían entre 48 y 50 diputados frente a los 52 actuales y la suma de PP y Vox podría llegar a entre 49 y 51. En el entorno de Mazón aseguran que los estudios que encarga el partido le daban 23 diputados en enero y ahora podría llegar a 30 frente a los 19 escaños que tienen hoy en el parlamento valenciano. El aumento obedece al desplome de Ciudadanos que desaparece. El empate técnico que augura la encuesta señala que hay partido y cualquier resultado puede producirse. En el estudio demoscópico, los populares detectan un crecimiento de Vox, que incluso podría doblar escaños y pasar de los 10 que logró en las elecciones autonómicas a la veintena. Los populares valencianos ya han dejado claro que no tendrían empacho en pactar si dan los números con la ultraderecha, aunque en Europa la mayoría de formaciones democráticas le da la espalda a la derecha radical. De momento la idea de los populares es sobrellevar a la ultraderecha pero no atacarla directamente por si se hace necesario sentarse después a una mesa de negociación, señalan. Los populares disparan sus expectativas porque se quedan buena parte del botín de Ciudadanos, que fue de cerca de medio millón de votos en las autonómicas de 2019. Pero Vox también obtendría una buena tajada. Un dato inquieta a los populares y es que Cs aún ronda el 4%, lo que llevaría a que se perdieran más de 100.000 votos.

Ayuso acapara el protagonismo entre los asistentes pero exhibe un discurso de lealtad a Casado

La presidenta ofrece el titular que esperaba el líder: «Mi proyecto es el tuyo, mi meta está en Madrid»

Si algún dirigente del PP acaparó de forma principal los focos y las miradas en el cierre de la convención nacional, ayer en València, fue sin duda la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ella recibió las muestras de apoyo más entusiastas, incluso los aplausos más prolongados, con todo el auditorio puesto en pie.

Recibida al grito de «presidenta» por simpatizantes que no habían podido acceder al salón de actos del Palau de les Arts, las manifestaciones de apoyo resultaron mucho más audibles en ese momento que las que recibió Pablo Casado a su llegada.

Por lo visto en València parece claro que Ayuso se va a convertir en un dolor de cabeza importante para el líder nacional, Pablo Casado. Si no lo es ya. Tiene un estilo que encanta a las bases del PP, también a las valencianas como se vio. Sin complejos, dice lo que piensa y si tiene que contradecir al papa, lo hace. Como ha ocurrido esta semana. Pero ayer no era el día de conflictos con Casado porque eso hubiera deslucido un acto que precisamente está diseñado para relanzar las opciones de llega a La Moncloa del presidente nacional del PP. Por eso, después de semanas en las que los encontronazos han sido constantes y en las que se ha visto una pugna abierta por la intención de la presidenta autonómica de presidir también el PP en Madrid frente a la alternativa de Casado de promover al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ayer Ayuso le dio una tregua al líder nacional.

El dirigente popular ha mostrado su temor a que Ayuso busque concentrar más poder para moverle la silla

«Mi salida y mi meta es Madrid»

Por eso, Ayuso centró toda su artillería en criticar al Gobierno de España. Y añadió que la Comunidad de Madrid fue su salida a la política y también su meta, que Madrid es su sitio. Pero el tiempo dirá. También Carlos Mazón negó durante meses que fuera a sustituir a Isabel Bonig en la presidencia del PPCV y ahí está. De ayer, lo que queda es que Ayuso ganó de alguna forma la cumbre pero cerró filas con el líder nacional. Lo decisivo es que aseguró que quiere a Casado como próximo presidente del Gobierno. «Mi proyecto siempre ha sido el tuyo», lanzó ante el líder nacional en su intervención.

No cuestiona el liderazgo

«Tengo meridianamente claro dónde está mi sitio y sé que mi sitio es Madrid». Con esas palabras aseguraba que no tiene previsto cuestionar el liderazgo del jefe de filas. Y sin dejar lugar a dudas, Ayuso presentó en la convención nacional el titular que más podía desear Casado, después de un mes en el que ambos han protagonizado un pulso por el PP de Madrid.

C. ALós/ P. Santos

Expectación por Isabel Díaz Ayuso y complicidad entre líderes populares

La estrella del día fue la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien a lo largo de los 50 metros entre su coche y la entrada al auditorio le acompañaron los gritos de «¡Presidenta!». Por su lado, Carlos Mazón y María José Catalá hicieron gala de su sintonía política, mientras el eurodiputado Esteban González Pons se mantuvo en un segundo plano.