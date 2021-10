Con aforo de más, sin medidas covid y desalojo incluido

Hacía seis años que el PP no convocaba a sus simpatizantes en la plaza de toros y una década que no conseguía juntar tantos simpatizantes. Lo hizo ayer saltándose las restricciones y la normativa marcada por Sanidad que señalaba que solo estaba permitido el 75% del aforo. Pero el PP quería su foto de «llenazo» e hizo caso omiso tanto a las restricciones de aforo como las de metro y medio que debía existir entre cada asistente. No fue el único incidente. Minutos antes de que comenzara el acto, por megafonía se solicitó a todos los que ocupaban el anillo superior del coso que desalojaran «por motivos de seguridad». Se trata de una zona deshabilitada, que tampoco se usa para espectáculos taurinos o musicales, y que sufre problemas estructurales.

Según la organización, unas 3.000 personas se quedaron fuera de la plaza. El comité organizador preveía este desborde de asistencia y solicitó a la Diputación de València, propietaria del coso, que cedieran el exterior para montar allí un escenario con pantalla para poder dar un mitin que quiso parecer improvisado a los simpatizantes que no pudieron entrar y reforzar así la sensación de «llenazo» del evento que contó con autobuses de varias comunidades autónomas, muchos de ellos procedentes de Madrid. Alicante, la provincia de la que procede el presidente del PPCV, fue la que más tropa movilizó para la puesta de largo de Carlos Mazón en el que fue su primer mitin tan multitudinario. Un total de 118 autobuses partieron desde todas las comarcas del sur de la Comunidad para acudir al evento. Llenar era absolutamente imprescindible para no pinchar ante la cúpula de Génova, cumplir las expectativas y reforzar la proyección tanto de Casado como del también presidente de la Diputación de Alicante. La clásica banda sonora de los populares que animaba los mítines se ha modernizado.

Ahora suena más metálica y busca conectar con los nuevos tiempos que trata de proyectar el partido. Tampoco fue la canción más reproducida ya que la organización optó por modernizar todo su hilo musical, algo que ya se vio cuando Teo García Egea fue recibido el sábado a ritmo de «The Final Countdown», de Europe, y ayer Pablo Casado con «We are the people», de U2 y Martin Garrix. El secretario general del PP, García Egea, es murciano pero se crió en una zona en la que llegaba cada día la señal de la antigua Canal 9. Cuenta que creció con los míticos Babalà y Bola del Drac, programas en lengua autóctona. Y se atreve con el valenciano como ha dejado ver en la convención. Ayer se le vio cantar completo el himno autonómico. La esperada asistencia del expresidente de la Generalitat Francisco Camps no defraudó.

El otro líder de los populares valencianos volvió al lugar donde cosechó sus mayorías absolutas y lo hizo entre una nube de periodistas y admiradores que le acompañaron durante toda la entrada hasta el lugar que le habían asignado en las primeras filas. Los líderes del PP abandonaron la plaza de toros entre una nube de simpatizantes que querían su foto con ellos y medios de comunicación. Por la puerta grande del coso pero a pie y no a hombros salieron Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón, a quienes esperaban sus vehículos, que generaron un pequeño atasco en la calle Xàtiva, frente al coso taurino.