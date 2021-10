El PP vuelve a llenar la plaza de toros de València y carga contra la tasa turística y la infrafinanciación

El PP evoca la figura de Rita Barberá y Casado insta a Catalá a que devuelva la grandeza a Valéncia y siga el legado

El mitin que puso el broche final a la convención nacional del PP sirvió como plataforma de presentación de las líneas sobre las que pivotará la nueva hoja de ruta del partido en el plano estatal y regional, con reivindicaciones y promesas compartidas en clave valenciana: rechazo a la tasa turística que planea el Botànic, reforma del modelo de financiación autonómica, un plan nacional para garantizar el agua a todos los españoles y libertad de elección lingüística y defensa del castellano como lengua vehicular en toda España.

La elección de València como escenario de presentación forma parte de la estrategia para dar aliento al proyecto del líder regional y, también, de apuntalar el de Casado. Mazón protagonizó ayer su primer gran acto masivo, convertido en altavoz del mensaje con el que acudirá a la próxima batalla electoral y con la pretensión de reagrupar al centroderecha, lo que incluye rentabilizar la descomposición de Ciudadanos. La polémica en torno a la aprobación de una tasa turística que grave las pernoctaciones en la Comunidad salió a la palestra por partida doble. Fue uno de esos temas en los que se interpreta que el también presidente de la Diputación de Alicante cerró filas con Casado en busca de apoyo para erosionar al tripartito que gobierna la Generalitat a través de un tema que tiene una especial trascendencia en Alicante, motor turístico de la Comunidad. El líder nacional de los populares reclamó en su discurso que se necesitan «políticas de apoyo a nuestra joya de la corona, el turismo, frente a los radicales que quieren limitarlo y gravarlo con tasas». Ocurrió después de que Mazón advirtiera que «se está atacando nuestro modelo turístico» mientras «amenazan con una tasa».

Mazón, inmerso en una carrera por tratar de ganar visibilidad en la escena autonómica, introdujo en el cónclave otro de los grandes asuntos que marcan la agenda política valenciana, como es la reforma del sistema de fondos del Estado que perjudica a la Comunidad. A ese respecto, reclamó a Casado un nuevo modelo de financiación. «Algunos han bajado los brazos, esos que agasajan a los que quieren los Països Catalans, y no pelean por el Corredor Mediterráneo, ni por las cercanías, las infraestructuras, ni por nuestro modelo turístico, han abandonado la pelea por la Copa América y han bajado los brazos con respecto a la financiación». Por ello, exclamó que: «La Comunidad ya no puede esperar más. Estamos hartos de estar en el furgón de cola, de ser los últimos. Vamos a dejar de ser los vencidos y eso lo va arreglar Pablo Casado con un nuevo modelo de financiación para nuestra tierra», recalcó con críticas veladas hacia Ximo Puig. Casado recogió el aguante y durante su alocución se comprometió a impulsar un nuevo modelo de financiación autonómico para otorgar «financiación justa de los servicios públicos y no a la carta de los nacionalistas» que buscan, dijo, «ordeñar la Hacienda a cambio de mantener el socialismo en el poder». De hecho, el nacionalismo fue uno de los temas recurrentes en todas las intervenciones de los populares. El lleno de este domingo, dijo Casado, «anticipa el ansia de los valencianos para recuperar el crecimiento y para terminar con el nacionalismo ridículo que pretende degradarlos a apéndice de los Països Catalans». «Para historia, lengua y cultura, la valenciana, y desde aquí seguiréis ofrenant noves glòries a Espanya», agregó en valenciano. De igual forma, no dudaron en emplear toda su munición contra Mónica Oltra y contra el tripartito a cuenta de la sentencia por abusos a una menor tutelada.

El cierre de la convención del PP en la Comunidad supone un espaldarazo a Mazón, que busca ganar proyección

El líder regional aprovechó su puesta de largo en mítines de gran evergadura y, al más puro estilo de acto de campaña electoral, anunció que impulsará una ley de libertad educativa y que recuperará la ley de Señas de Identidad que derogó el Botànic al poco de acceder al Gobierno si los populares vuelven a la Generalitat. Reivindicó igualmente su propuesta de «revolución fiscal», que sigue la estela del partido en todo el territorio nacional, con las políticas de Isabel Díaz Ayuso como referente, y anunció un plan de choque para el empleo juvenil.

La cumbre de ayer puso de manifiesto que en el PP mirarán hacia el pasado sin complejos para trazar sus líneas de futuro. En el primer gran mitin tras los momentos más duros de la pandemia, hubo ovaciones para José María Aznar, para Mariano Rajoy y, de forma especial para Rita Barberá, sobre quien la secretaria general del PPCV, María José Catalá, dijo que aspira a seguir su ejemplo con su candidatura a la Alcaldía de la capital del Turia; algo que hará con el plácet de Casado, que la situó como la que «devuelva la grandeza a València» y «continúe el gran legado de Rita Barberá».

LAS FRASES