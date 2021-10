Puig sale en defensa de Oltra tras los ataques del PP por la sentencia de abusos: "Ha dado las respuestas oportunas"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha salido hoy en defensa de la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, para defender que ya "ha dado todas las respuestas oportunas" con relación a la sentencia que condena a su exmarido a cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada. El fallo, ratificado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuestiona, precisamente, el informe reservado ordenado por la Conselleria que dirige la líder de Compromís al apuntar que podría haber tenido interés en "exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat". Este hecho ha servido de munición al PP, que durante el debate sobre política general de la Comunidad y, también, en la convención nacional del partido celebrada este fin de semana en València, ha cargado duramente contra la valencianista y ha apuntado directamente al jefe del Consell al considerar que trata de protegerla. No obstante, el líder autonómico ha mantenido hoy su línea argumental para defender que esa sentencia "no afecta a la gestión del Gobierno" del Botànic.

El jefe del Consell se ha mostrado hoy contundente al reafirmar que la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ya ha dado las explicaciones sobre todo ese asunto y ha considerado, además, que "no hacía falta insistir en esta cuestión" durante el debate sobre el estado de la Comunidad, celebrado la pasada semana en las Cortes. "Yo en todo momento he dicho con total claridad que aceptamos, como no puede ser de otra manera, esta sentencia, pero no afecta a la gestión del Gobierno, sino a una persona", ha recalcado. En ese línea, Puig no cree que "esta sea la cuestión fundamental del estado de la Comunidad", y ha defendido que él, durante su intervención, se dedicó a "desgranar propuestas" en el Pleno.

Aunque la vicepresidenta acudió en abril a las Cortes para dar explicaciones sobre esta sentencia, PP y Ciudadanos han vuelto a pedir su comparecencia al hilo del fallo judicial del TSJCV que ratifica la condena dictada en su día por la Audiencia Provincial de Valencia. El principal partido de la oposición en la Comunidad, liderado en el Parlamento autonómico por María José Catalá, ha evidenciado durante los últimos días que todo este asunto centrará parte de su estrategia de ataque para tratar de desgastar a Oltra y, de paso, erosionar al Botànic. Eso es algo que quedó patente en el debate sobre política general de la semana pasada y que ha sido confirmado este fin de semana, con ataques directos contra la vicepresidenta y contra Puig por parte de Pablo Casado, Carlos Mazón y la propia Catalá en un mitin que llenó la plaza de toros de Valéncia.

Sobre la convención popular celebrada en la capital del Turia, Ximo Puig ha valorado que el PP ha evidenciado un "viaje al pasado muy inquietante" con el perfil ideológico apuntalado por el líder del partido a nivel nacional. "Me habría gustado que se posicionaran más de acuerdo con aquello que son los partidos democristianos o la derecha democrática europea, pero parece que en este momento el viraje es hacia la extrema derecha, y eso no es una buena noticia", ha aseverado el presidente de la Generalitat.