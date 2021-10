El uso de "País Valencià" en los carteles del 9 d´Octubre divide a los socios de gobierno en Sant Joan

Tensión entre los socios del gobierno de coalición de Sant Joan d´Alacant, Cs y PSPV-PSOE, por la inclusión del topónimo "País Valencià" en el cartel oficial que anuncia los actos de conmemoración del 9 d´Octubre, día de la Comunitat Valenciana. El alcalde de la localidad, Santiago Román (Cs), emitió ayer lunes, 4 de octubre, un decreto en el que insta a la "concejalía responsable", la de Cultura, cuya responsable es la edil socialista Esther Donate, a retirar los carteles en los que se anuncia el 9 d´Octubre como "Dia del País Valencià", y corregirlos y sustituirlos para que aparezca que lo que se conmemora es el "Día de la Comunitat Valenciana". El decreto se ha notificado también, como promotoras de los actos incluidos en torno al 9 d´Octubre, a las concejalías de Fiestas, que ostenta también el PSPV-PSOE, y la de Deportes, competencia que, curiosamente, está en manos del propio alcalde.

El decreto está fechado un día antes de que el PP de la localidad emitiera un comunicado este martes censurando que apareciera en los carteles del 9 d´Octubre el topónimo País Valencià y en el que el portavoz popular Manuel Aracil, ha explicado que se trata de una terminología "que los nacionalistas valencianos de Compromís vienen empleando oficiosamente desde hace tiempo y que copia la denominación con la que se conocen en los círculos soberanistas los actos oficiales del 11 de septiembre en Cataluña”. Aracil ha querido poner de relieve el "estupor" y "malestar" que, asegura, ha provocado el cartel oficial elaborado por la Concejalía de Cultura que dirige la socialista Esther Donate.

En el decreto, el regidor santjoanero recuerda que en el Estatuto de Autonomía, del que cita su artículo primero, se refiere como única denominación oficial a la autonomía como "Comunitat Valenciana" y, además, explica que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 10 de mayo de 2012 rechazó la utilización del término "País Valenciano" como equivalente a "Comunitat Valenciana". El alcalde ha señalado que País Valencià "no puede utilizarse por ninguna entidad de la Administración Pública de la Comunitat Valenciana si se quiere estar dentro del marco del Estatut d'Autonomia como quiere estar el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, al menos desde que yo soy alcalde del mismo. Hace unos días, en la presentación de actos del 9 d'Octubre, no me ausenté de la rueda de prensa por respeto a las asociaciones y personas externas al Ayuntamiento que asistieron a dicho acto, pero antes de comenzar la programación preparada para conmemorar el día de la Comunitat Valenciana quiero que se corrija este grave error. No es cuestión de entrar en polémicas sobre nombres y denominaciones, se trata sencillamente de cumplir la legislación vigente y nuestro Ayuntamiento no va a estar al margen de la oficialidad. Por este motivo exijo que se cumpla la legalidad sin más dilación".

Ahora está por ver si los socialistas reculan y aceptan cambiar el topónimo tal y como le insta su socio de gobierno. Es el primer encontronazo importante entre los dos socios de coalición tras la rotación en la Alcaldía que llevaron a cabo el pasado 17 de julio, cuando Santiago Román se convirtió en nuevo alcalde de Sant Joan tomando el relevo a Jaime Albero, del PSOE, que gobernó los dos primeros años de mandato, en aplicación del acuerdo de gobernabilidad por el que se repartían el cargo a los dos años.

El topónimo País Valencià aparece en el Estatuto de Autonomía, reformado en 2006, pero queda relegado al preámbulo, y Comunitat Valenciana se mantiene como única denominación oficial.