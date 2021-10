El PSPV de Sant Joan retira el «País Valencià» de los carteles del 9 d'Octubre en medio de la tensión con Cs

Se apaga el fuego creado en el seno del bipartito que gobierna en Sant Joan d'Alacant a cuenta del cartel para publicitar los actos de conmemoración del 9 d'Octubre en el que se referían a esta conmemoración como "Dia del País Valencià". La concejal de Cultura, la socialista Esther Donate, ha hecho efectiva la orden de retirada de los carteles y su sustitución por el de "Dia de la Comunitat Valenciana" tal y como le instó por decreto el alcalde Santiago Román (Cs). La decisión de la Concejalía de Cultura, que dirige el PSPV-PSOE, del uso del País Valencià en el cartel oficial, en lugar de Comunitat Valenciana, ha causado un gran revuelo en el seno del gobierno que comparten Cs y PSPV-PSOE, y al que se ha sumado la oposición de PP y Vox con sus críticas. En los mupis del Ayuntamiento ya se ha quitado el cartel y la propia concejala ha confirmado a este diario que no se imprimirá otro porque están prácticamente agotadas todas las entradas para los distintos actos convocados hasta el próximo 10 de octubre. No obstante, en las redes sociales y en la web del Ayuntamiento sí que aparece el nuevo cartel en el que se señala ya que lo que se conmemora es el "Dia de la Comunitat Valenciana", aunque en la publicación de Facebook solo se ha sustituido el cartel y se mantiene que "durant cinc dies podràs gaudir dels actes preparats per la regidoria de Cultura per a commemorar el dia del País Valencià". Donate firmó la providencia de retirada de los carteles con el topónimo no oficial de País Valencià este miércoles a las 13.37 horas, tal y como ha podido confirmar INFORMACIÓN. Sin embargo, fuentes de Alcaldía mantenían ayer hasta última hora de la tarde que la edil no la había firmado y que, por tanto, no se podían retirar los carteles, lo que lamentaban. Es una evidencia más de la tensión que se mantiene entre Cs y el PSPV-PSOE en la localidad y la falta de comunicación que existe entre los dos partidos que gobiernan en Sant Joan.