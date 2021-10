El PP carga contra el Gobierno por la nueva Ley de Vivienda, el retraso del Imserso y la infrafinanciación

Montesinos ha valorado que el Gobierno ha convertido el derecho a la vivienda en una "mercancía política" tras el pacto alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos para impulsar la nueva legislación, un acuerdo al que, según ha remarcado, se ha llegado para asegurar la permanencia de Sánchez en La Moncloa. A ese respecto, ha valorado que la nueva ley "ataca impunemente a la libertad privada, a la economía de libre mercado y a la propiedad privada", y ha recordado que su partido la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

La diputada ha advertido que las medidas para regular el mercado del alquiler pueden tener el efecto contrario, dado que donde se implantan se reduce la oferta "porque nadie quiere poner sus viviendas en alquiler". En esa línea, ha dicho que un ejemplo de ello está en Cataluña, donde sostiene que han subido los precios al desaparecer viviendas del mercado.

Se trata de una ley que "legaliza la ocupación y las viviendas ocupadas se van a considerar viviendas vacías", que obliga a los grandes tenedores de viviendas a ponerlas a disposición durante 20 años y a los pequeños propietarios durante un periodo de 10 años, y que "no resuelve la situación de personas vulnerables, no garantiza el derecho a la propiedad privada y no va garantizar el derecho a la vivienda de los jóvenes, lo único que garantiza es que no haya fricciones entre los socios de Gobierno", ha recalcado.

Macarena Montesinos ha ahondado en que esta legislación no afecta a los bancos ni a los fondos buitre dado que el 96% del mercado el alquiler está en manos de particulares y ha criticado la subida de un 150% del IBI que se interpondrá a viviendas vacías. Todo ello mientras la factura de la luz bate récords y genera dificultades a las familias.

Por todo ello, ha defendido la propuesta del PP de aprobar una normativa en materia de vivienda que regule la fiscalidad, la disponibilidad de suelo y la función social de la propiedad, con un marco común de protección que delimite las competencias entre las comunidades autónomas y el Estado, que incluya medidas contra la ocupación, así como una reforma de la ley del suelo para que todas las parcelas públicas puedan utilizarse para la construcción de viviendas, siempre en terrenos no protegidos.

Por su parte, Almodóbar ha puesto el acento en el abandono del Gobierno con respecto a la que está considerada la principal industria en la provincia, como es el turismo, y ha criticado la "falta de seriedad" con el programa del Imserso. "La ministra Reyes Maroto aseguró que en octubre comenzaría, pero no ha sido así, generó falsas expectativas", ha dicho. Para el diputado, se trata de una cuestión fundamental para poder alargar la temporada en un sector que ha sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia y que el Ejecutivo no trata como se merece al destinar solo el 2,6% de los fondos europeos.

César Sánchez, por su parte, ha realizado una valoración sobre la convención nacional del PP, celebrada hace unos días en València, y ha dicho que la cumbre evidenció la consolidación de un modelo alternativo al de Pedro Sánchez y Ximo Puig. En ese sentido, ha puesto el acento en el "infierno fiscal" que ambos mandatarios promueven frente a los "gobiernos de la libertad del PP". El diputado ha puesto como ejemplo a Galicia y Madrid como gestores del sistema sanitario durante la pandemia y ha puesto en valor el proyecto que Carlos Mazón quiere desarrollar en la Comunidad, garantizando la libertad educativa y defendiendo el trasvase Tajo-Segura en la línea de lo que propugna el PP a nivel nacional. También ha atacado al Ejecutivo por la falta de inversiones para concluir el Corredor Mediterráneo y ha apelado a la necesidad de un sistema de financiación justo, criticando a Ximo Puig por no exigirlo al morador de La Moncloa dado que, a su juicio, el PSPV se pone de perfil ante ese asunto.