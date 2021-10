El Hogar Provincial ya es el de Antonio Fernández Valenzuela

Entre las personalidades que no han querido perderse el emotivo homenaje al que fuera político del PSOE, ha destacado la presencia del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, uno de los más destacados miembros de los gobiernos de Felipe González, y amigo personal de Antonio Fernández Valenzuela. Guerra ha dirigido unas emotivas palabras recordando la figura del que fuera presidente de la Diputación. "No es habitual hoy, con la polarización que hay de la vida pública, que Antonio Fernández Valenzuela represente hoy justamente lo contrario, el entendimiento entre todas las formaciones políticas, las asociaciones, agrupaciones vecinales, es extraordinario, y abre una esperanza a ver si se toma este modelo de relación porque no hay obstáculo para que gente de posiciones políticas enfrentadas tenga una relación afectuosa y educada", ha señalado el destacado político socialista para quien Fernández Valenzuela era "un ser humano de una sensibilidad extraordinaria, había quien lo apreciaba y quien no pero ahora, cuando ha desaparecido, hay unanimidad, todo el mundo sabe que era muy importante". Y ha añadido que no podía faltar a un acto así porque es "de justicia y de verdad". Guerra ha hecho uso de distintas frases y versos de reconocidos escritores para alabar la figura de Fernández Valenzuela, entre ellos del poeta oriolano Miguel Hernández.

El ex vicepresidente del Gobierno ha recordado, con cariño, el día en el que Antonio Fernández Valenzuela explicó que estuvo durante su niñez en el Hogar Provincial, lo hizo en su presencia y en ese centro cuando Alfonso Guerra acudió a Alicante con motivo del permiso que la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa, dio para publicar 24 sonetos del poeta. Fernández Valenzuela llevó a Guerra al Hogar Provincial, donde varias enfermeras con bebés en los brazos se situaron en un pasillo. "Le dije, 'Antonio, ¿a dónde me traes?' y él me contestó que en el discurso lo entendería; fue cuando explicó que él había sido un niño del Hogar, y tenía una gran concomitancia histórica con Pablo Iglesias, fundador del PSOE, también su padre murió en Ferrol y la madre, sin tener medios económicos, toma a sus dos hijos y los lleva a Madrid a buscar un tío suyo, que había muerto, y la madre de Pablo Iglesias entonces, sin saber qué hacer, interna a sus hijos en el Hogar Provincial y, también como Antonio, Pablo Iglesias, con 14 años, entró a trabajar en la imprenta provincial, hay unos paralelismos importantes, dos grandes socialistas", ha relatado Alfonso Guerra.

El nuevo nombre del Hogar Provincial fue aprobado el pasado mes de mayo, por unanimidad, en el pleno de la Diputación de Alicante. La iniciativa de que este centro tome el nombre del ex presidente de la institución provincial fue promovida, precisamente, por quien ahora ostenta la presidencia de la Diputación, Carlos Mazón, del PP. Lo hizo a petición de las juntas de distrito de la ciudad de Alicante, sobre todo del barrio en el que residió, La Florida, quienes con vehemencia habían pedido que quien de niño, tras quedarse huérfano, estuvo en el centro socio-asistencial, le diera a partir de ahora su nombre. "Es una de las personas que más luchó por la provincia de Alicante y nosotros pasaremos, pero el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela quedará para siempre", ha manifestado Mazón que ha dicho sentirse muy emocionado con el que considera que fue "un padre para mí".

La familia de Fernández Valenzuela ha agradecido este sentido homenaje a una de las figuras políticas de la provincia más reconocidas de los últimos tiempos. Al acto, además de la que fuera su mujer, Emilia Ibiza, han asistido sus tres hijos, Rafael, Rosa y Antonio, y sus nietos. "El Hogar Provincial era la niña bonita de mi padre, quizá por sus vivencias, por los cuatro años que pasó junto a mi tío en el que era Hogar Provincial José Antonio, las personas mayores y los niños era los que consideraba más débiles y, por tanto, los más necesitados de protección", ha indicado Rafael Fernández Ibiza, hijo del ex presidente de la Diputación Provincial de Alicante.

En el acto, que ha presentado Miki López, del grupo Mito, se ha proyectado un vídeo recordando al político socialista, con algunas de sus intervenciones, todas de actualidad hoy en día, sobre todo cuando Fernández Valenzuela reivindicaba el peso que la provincia de Alicante tenía y reprochaba el agravio desde València. "Alicante es la provincia menos entendida de las tres, a lo mejor por la distancia", señalaba entonces Fernández Valenzuela quien pedía acabar con esa injusticia siendo "todos iguales y sin privilegios, de arriba a abajo". Palabras que se recordaban en la proyección y que a los asistentes al acto les hacía esbozar una sonrisa recordando lo efusivo que fue en defender a la que consideraba su tierra, aunque no fuera nacido en Alicante (nació en Badajoz). "Es el mayor de los homenajes a mi padre, estuvo en todos los niveles en cuanto a participación de la vida civil de la provincia de Alicante, fue presidente de la Hoguera Florida Portazgo, creador, junto a Felicidad Sánchez, entre otros, de la asociación de vecinos de Florida Sur, formó parte de su partido desde 1975, reuniéndose algunas veces clandestinamente en locales del barrio, partido con el que ostentaría los cargos de concejal del Ayuntamiento de Alicante y presidente de la Diputación, en un caso 12 años y en otro 8", ha recordado el hijo de Fernández Valenzuela, Rafael. " En sus últimos días decía que su libro se había cerrado, y yo siempre consideré que no tenía que haber cerrado su libro porque tenía muchísimo que aportar al servicio civil y a la sociedad de la provincia de Alicante y su voluntad de servicio se caracterizó siempre por la defensa a ultranza de los intereses de la provincia no temblándole nunca, ni un milímetro, el pulso cuando de estos objetivos de trataba; no era alicantino de nacimiento, pero era el alicantino más feroz y sagaz a la hora de la defensa de su tierra", ha añadido Rafael Fernández.

Paradójicamente, fue el propio Valenzuela el que propuso al pleno de esa institución durante su mandato que este centro dejara de llamarse «Hogar Provincial José Antonio», denominación que ostentaba en ese momento, y que no volviera a contar con un nombre propio, como así se aprobó. Pero nadie se ha podido oponer a la petición popular, que su familia también ha acogido con mucho cariño, y como excepción se acordó dar al Hogar Provincial el nombre del que pidió lo contrario, y de quien más hizo a lo largo de su trayectoria por este centro. "No te voy a dar las gracias, Antonio, pero allá dónde estés no te voy a dar las gracias, te voy a pedir perdón por no haberte hecho caso, hemos decidido entre todos que el Hogar Provincial ya sea para siempre de Antonio Fernández Valenzuela", ha dicho el presidente de la Diputación en su alocución.

Fernández Valenzuela también fue presidente de la Cámara de Comercio de Alicante entre 2002 y 2009 el que inició la mayor ampliación del Hogar Provincial y más apostó por él. En su biografía se cuentan logros de su faceta al frente de la Diputación, como la creación del Hospital de la Vega Baja, la transformación del Hospital Provincial, la puesta en marcha de los planes de obras de la Diputación o el lanzamiento del Instituto Juan Gil-Albert.

Antonio Fernández Valenzuela nació en 1947 en Campillo de Llenera, en Badajoz. Posteriormente, la familia, de seis hermanos, se trasladó a Alicante, pero, ante la situación de pobreza y precariedad tras la muerte del padre, su madre dejó a Antonio junto a uno de sus hermanos en el Hogar Provincial José Antonio, el centro benéfico de acogida de niños huérfanos o muy pobres que estaba entonces situado en el barrio de Campoamor. Entró con ocho años y estuvo allí más de cuatro años. Precisamente, a través del Hogar, encontró su primer empleo, con solo 14 años, en la imprenta de la Diputación, antes de ejercer su carrera política en el PSOE, partido al que se afilió en 1976.

En el acto se han podido ver a ex presidentes de la Diputación como José Joaquín Ripoll, al Síndic de Greuges, Ángel Luna, a diputados provinciales de distintos periodos, representantes de la Cámara de Comercio, de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), de la Federación de Empresarios de Alicante (Fempa), de las asociaciones vecinales impulsoras del cambio de nombre al Hogar Provincial y al alcalde de Alicante, Luis Barcala, entre otros. Precisamente, el Ayuntamiento de Alicante también dará nombre a una de las calles que pasará a ser la de Antonio Fernández Valenzuela.