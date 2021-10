El PP tacha de "maltrato a los alicantinos" las cuentas del Ejecutivo para la provincia

La reacción a las cuentas del Ejecutivo central que dejan a la provincia de Alicante a la cola de inversión por habitante, con 97,7 euros, no se han hecho esperar. Los diputados nacionales del PP por la provincia de Alicante, César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar, han denunciado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vuelva a maltratar a los alicantinos", con una caída de más de un 40% de las inversiones en los presupuestos para 2022 y con la peor inversión por habitante de toda España. “Son unos Presupuestos injustos con nuestra provincia, irresponsables e irreales con España y solo satisfacen a los intereses electorales de Pedro Sánchez”, ha valorado el número uno del PP por la provincia de Alicante, César Sánchez, quien ha señalado que “desde el Partido Popular no podemos permitir que el Gobierno siga abandonando nuestra provincia porque la dé por perdida electoralmente”, ha remarcado.

Los populares auguran que la infrafinanciación de la provincia en las cuentas traerá como consecuencia la subida de "todos los impuestos" a los alicantinos. "Pedro Sánchez da por perdida la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante, y decide utilizar las cuentas estatales para fines electorales en otras comunidades autónomas mientras nos deja sin inversiones estratégicas y a la cola de inversión en España”, señala César Sánchez. Desde el Grupo Popular en el Congreso, los diputados alicantinos recuerdan que Alicante está a la cola en inversión per cápita con 177 euros menos de media que el resto de España, como ha publicado este diario. “No podemos seguir así, nuestra provincia necesita inversiones estratégicas para ser más competitivos, crear empleo y mejorar la calidad de vida de los alicantinos”, ha dicho Sánchez, quien ha añadido que “vamos a dejar 2021 con unos niveles de ejecución presupuestaria mínimos, el socialismo no solo invierte poco en la provincia, sino que además lo poco que pone sobre el papel no lo ejecuta. Los presupuestos de Pedro Sánchez son un fraude”, ha zanjado el diputado.

Desde el PP anuncian que sus diputados en el Congreso enmendarán estos presupuestos y recogerán "todas las reivindicaciones territoriales" de la provincia de Alicante. Sánchez ha insistido en que uno de los aeropuertos más importantes de Europa, el de Alicante-Elche, "un año más" va a seguir sin conexión ferroviaria con la capital. “Seguimos sin la inversión necesaria para el Corredor Mediterráneo, sin inversiones clave para los regantes y agricultores y seguimos con inversiones simbólicas de 100.000 euros para infraestructuras estratégicas de nuestra provincia”, ha dicho. En este sentido, los diputados nacionales “exigimos al gobierno socialista que afronte de una vez el nuevo modelo de financiación que reconocería el peso poblacional de la provincia de Alicante”, ha remarcado el diputado del PP.

César Sánchez se pregunta dónde está el papel firmado por Pedro Sánchez y el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Joan Baldoví en el que, recuerda, se decía que habría un nuevo modelo de financiación en ocho meses. “¿Dónde están Baldoví y Compromís ante unos presupuestos que maltratan de nuevo a la Comunidad Valenciana y a Alicante? El pacto de Compromís y del Partido Socialista en el Consell y en Madrid es un engaño. Ni nuevo modelo de financiación, ni inversiones para Alicante”, ha lamentado el diputado nacional.

Enmienda a la totalidad

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, no considera la líder del PPCV, Carlos Mazón, "un interlocutor válido para hablar de los Presupuestos Generales del Estado", porque, ha añadido, si lo fuera "estaría ya pidiendo a su partido que no presentara la enmienda a la totalidad a estas cuentas”. Así se ha pronunciado Mata después de que Carlos Mazón haya planteado pactar enmiendas a las cuentas en una carta dirigida al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Sin embargo, el dirigente socialista ha lamentado que el PP “ha dejado claro que no quiere estos presupuestos porque están en contra de que haya una partida como la del bono cultural para jóvenes, no quiere una ayuda al alquiler para aquellos jóvenes que ganan menos de 23.000 euros o que se destinen 731 millones para acabar con la pobreza en España”. Por ello, pide al PP que no presente una enmienda a la totalidad.

Para Mata, “el modelo de ingresos y gastos que defiende el PP no tiene nada que ver con las políticas botánicas” y ha añadido que “los presupuestos son ingresos y gastos y el PP se ha alejado muchísimo de los ingresos porque ellos creen que los ricos no tienen que pagar prácticamente nada”. En este sentido, ha advertido de que “difícilmente se puede llegar a incrementar el gasto si no se consiguen ingresos de los que más tienen”. De hecho, ha recordado que “los pactos de los presupuestos tienen que ver con el modelo de sociedad que defendemos cada uno y es imposible llegar a acuerdos con quienes creen que los inquilinos son potenciales okupas que no pagan alquileres o que destrozan las viviendas, o quienes creen que la educación no tiene que ser gratis, entre muchas otras cosas”.

Mata confía en que con las enmiendas que se presenten a los Presupuestos "saldrán mejores" cuando pasen por el Congreso de los Diputados. "El PSPV-PSOE hará su trabajo y Mazón puede también hacerlo si le pide a su partido que no presente una enmienda a la totalidad para ver si tienen voluntad de diálogo”, ha zanjado.

En este sentido, el síndic socialista ha destacado que, al margen de las inversiones directas, el Gobierno dote a la Comunidad Valenciana con 300 millones en transferencias para infraestructuras, "con lo que superamos ampliamente nuestra proporción poblacional si se suman todos los factores”.

Precisamente, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha señalado que los 300 millones de euros de transferencias territorializadas del Estado a la Comundiad Valenciana que están recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se traducirán en convenios con la Generalitat, de ahí que la Administración autonómica se implicará en su ejecución. "Si hablamos de inversiones, nos quedaríamos cortos si solo tenemos en cuenta las directas", ha manifestado durante la presentación del anteproyecto de la Ley de Acompañamiento tras el pleno del Consell. Según ha explicado Soler, esas transferencias se traducirán en convenios con la Generalitat, a diferencia de las inversiones directas que son responsabilidad del Estado, y la Generalitat será "corresponsable" y se implicará "mucho más" en su ejecución. Ha puesto como ejemplo que en Alicante se utilizará parte de esos 300 millones para suplir "la falta de incremento" del presupuesto.

El conseller de Hacienda ha defendido las cuentas presentadas por el Ejecutivo central de las que ha destacado las inversiones: "No hay parangón, han crecido un 27 % respecto a 2021". No obstante, ha reconocido que las inversiones sufren un periodo de maduración hasta que se ejecutan pero ha dicho que confía en que se planteen en cogobernanza entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.