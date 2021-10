La sesión de control en las Cortes se estrena con financiación y presupuestos en el punto de mira

El presidente de la Generalitat no tiene una semana fácil tras la resaca del congreso federal celebrado el fin de semana en València y en cuyo entorno hay una sensación de euforia por el resultado del mismo. Este jueves se enfrenta a la sesión de control en las Cortes, la primera tras el verano, y no solo los partidos de la oposición, también sus socios del Botànic, acudirán con una serie de preguntas al jefe del Consell, la mayoría incómodas. Puig se enfrentará a cuestiones sobre «deficiencias» en la gestión y separación de poderes, pero también sobre la infrafinanciación, la sanidad privatizada tras la reversión del Hospital de Torrevieja y sobre los Presupuestos Generales del Estado, no solo por lo mal parada que sale la Comunidad Valenciana en los previstos para 2022, con inversiones que no llegan al 10,6% del peso poblacional que tiene la autonomía sobre España, sino también por la escasa ejecución de proyectos previstos en las cuentas de este año.

Serán, precisamente, los socios de Gobierno del PSPV-PSOE los que más contra las cuerdas pondrán a Puig, que deberá posicionarse sobre los Presupuestos elaborados por el Ministerio de Hacienda. El síndic de Compromís, Fran Ferri, le cuestionará por cómo valora que el Gobierno central solo haya ejecutado hasta junio un 16,2% de las inversiones previstas para la Comunidad en las cuentas de 2021. La formación reclama una respuesta institucional a su socio del Botànic ante la falta de cumplimiento del Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez. La formación está siendo muy crítica también con las cuentas para 2022, que dejan a la Comunidad por debajo de su peso poblacional en inversiones, y a la provincia a la cola. Es tal el enfado de Compromís que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha llegado a «alinearse» con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y ha pedido un frente común a todos los partidos para enmendar las cuentas.

De nuevo, las preguntas de uno de los socios que gobiernan con el PSPV-PSOE en la Comunidad centrarán más miradas que las de la propia oposición y colocan en una situación incómoda a Ximo Puig, ya que debe optar por una respuesta crítica hacia La Moncloa, y sus compañeros de partido, o bien tratar de justificar al Gobierno de Sánchez, lo que no sentaría bien en la Comunidad y enfadaría a sus propios compañeros del Gobierno autonómico.

El otro socio del PSPV, Unides Podem, centrará parte de la intervención de su síndica, Pilar Lima, en la reversión del Hospital de Torrevieja. Lima le preguntará al jefe del Consell si cree que la ciudadanía valenciana puede «seguir dejando un minuto más su salud en manos del modelo de gestión privatizada», además de denunciar «la bochornosa, condescendiente e irresponsable actitud de Ribera Salud en la etapa final de la desprivatización del Hospital de Torrevieja». Puig no ha ocultado que su Gobierno pretende ir pasando a la gestión pública directa los hospitales que dejó en manos de empresas privadas el PP, una vez finalicen sus concesiones.

La oposición, por su parte, intentará acorralar a Ximo Puig con la financiación tras pasar muy de puntillas este asunto en el congreso federal de los socialistas. La síndica del PPCV, María José Catalá, le planteará sobre el cambio de modelo que el paso previo, como se aprobó hace semanas por los grupos políticos de las Cortes, es la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera este mes de octubre, aunque aún está sin fecha, para que en enero hubiera un nuevo modelo de financiación.

Además, Catalá preguntará al jefe del Consell si tiene previsto abordar las «deficiencias de gestión» de algunos departamentos del Consell, así como si apoya la PNL que presentará su partido para tomar medidas que abaraten el recibo de la luz. La síndica popular, además, cuestionará sobre los Cercanías y las políticas de empleo juvenil. La aplicación de la tasa turística que plantean Compromís y UP, y que está frenando, de momento, el PSPV-PSOE, también la introducirá el PP en el debate.

Por parte de Cs, su síndica, Ruth Merino, preguntará a Puig sobre cuáles cree que son las prioridades de un ciudadano de la Comunidad Valenciana. Y la síndica de Vox, Ana Vega, le instará a responder si considera que se está cumpliendo «la separación de poderes y la legalidad» por parte del Consell.

Puig admite las dificultades que implica cambiar el modelo

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció este lunes las «enormes dificultades» que tiene la negociación de la financiación, a todas luces insuficiente en la Comunidad Valenciana. Puig respondió a las preguntas de los periodistas tras las críticas de la oposición por haber pasado «de lado» sobre este asunto en el congreso federal del PSOE, y ante el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. Puig defiende que, en las resoluciones del congreso, se recogió la necesidad de que las comunidades autónomas tengan la suficiencia financiera para proveer los servicios públicos con calidad y que la distribución de los recursos garantice la igualdad. En este sentido, señaló que la población ajustada es el criterio básico, pero lo más importante «son las personas y las circunstancias demográficas».

Sin embargo, la oposición calificó de «decepcionante» el cónclave de los socialistas celebrado en València por no entrar en dos temas que consideran clave: financiación y agua. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, criticó que Puig «considere un éxito lo que se aprobó sobre financiación autonómica, cuando es justo todo lo contrario», ya que asegura que sus compañeros de partido «se han cargado todo lo que ha venido defendiendo» y no se abordó «ni la deuda histórica, ni el criterio población ajustada, ni plazos ni tiempos». La síndica de Cs, Ruth Merino, tiene la misma visión que los populares sobre el cónclave socialista. «Está demostrado que PSOE y PP, cuando gobiernan, se olvidan de defender los intereses de los valencianos», indicó Merino.