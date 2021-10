Mazón lamenta que Puig acceda a reunirse con él pero que sus representantes en las Cortes lo rechacen

El Presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha lamentado que “mientras Puig accede a reunirse, sus representantes en Les Corts lo rechazan”. Mazón ha explicado que ha recibido respuesta a la carta que dirigió al jefe del Consell, Ximo Puig, en la que le proponía una alianza a Puig para presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y llegar a puntos de encuentro con las cuentas y el cambio del modelo de financiación. Así, Ximo Puig le ha trasladado su intención de reunirse con él, pero "a la misma hora en la que recibo una carta de Puig contestándome que está dispuesto a sentarse, que toda mejora será bienvenida y que ya estamos buscando fecha, a la misma hora el portavoz socialista en las Cortes y el resto de los portavoces del tripartito dicen que no se creen nuestra oferta, probablemente porque no quiera que se le vean las vergüenzas, y que no quieren unir fuerzas”, ha criticado. "O se está dispuesto a que mejoremos los presupuestos para la Comunitat Valenciana de cara a 2022 o no", ha señalado el dirigente popular.