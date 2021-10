Morant: “Puig intenta disfrazar los Presupuestos Generales para Alicante porque son indefendibles”

Morant se ha pronunciado así ante las afirmaciones de Ximo Puig de hacer una inversión extra en Alicante en infraestructuras para paliar la falta de inversions en los presupuestos, que ha dejado a la provincia de Alicante como la última de toda España en inversión por habitante.

“Desde el Partido Popular esperamos que no sea un anuncio más, aunque hasta en este reparto la provincia sigue discriminada y sin ser compensada por el agravio comparativo”, ha manifestado Morant ante el anuncio de Puig de destinar 85 millones de los 300 procedentes de los fondos europeos para compensar la falta de inversión en Alicante. “Es que ni siquiera es dinero del presupuesto estatal, son fondos europeos. Quiere disfrazar la realidad: unos presupuestos malos con la provincia y su falta de influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez, porque se ve que no pinta nada en Madrid ni en presupuestos, ni en infraestructuras hídricas ni en nada”, ha dicho Morant.

Según el diputado, “esta provincia no está para perder ocasiones, pero en cualquier caso 85 millones de los 300 millones para la Comunidad sigue siendo un aporte pobre y no merecido por los alicantinos, que ven como el grueso de ese dinero, que además viene de fondos europeos, no les llega a ellos".

“El problema de Puig es que suma engaño tras engaño y no nos lo creemos. Queremos obras e inversiones y menos anuncios y palabras”, ha dicho, ante lo que ha añadido que el jefe del Consell "aún tiene que responder por qué no está defendiendo con más vehemencia la inversión que merece la provincia de Alicante".