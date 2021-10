Puig en las Cortes sobre los Presupuestos del Estado: "Hay que mejorar las inversiones en Alicante"

La reciente presentación de los Presupuestos Generales han marcado parte de la sesión de control al Botànic celebrada esta mañana en la Cámara valenciana. Las intervenciones críticas a cuenta de las inversiones estatales no solo han llegado desde la bancada de la oposición, sino también desde las filas de la izquierda. La síndica del PP, María José Catalá, ha centrado su intervención inicial en la "debilidad" que, a su juicio, el jefe del Consell tiene en Madrid a pesar de que su partido, el PSOE, celebrara el pasado fin de semana su congreso federal precisamente en València. "El Gobierno ignora los intereses de nuestra Comunidad, pero usted se dedica a querer descentralizar España", ha dicho la portavoz, que ha espetado a Puig a combatir la pobreza en lugar de centrarse en su "utopía descentralizadora". El diputado Rubén Ibáñez ha aseverado que los presupuestos colocan a la Comunidad en el puesto número 13 en inversión por habitante pero, además, ha resaltado que el pasado ejercicio tan solo se ejecutó el 16% de la cantidad prevista para el territorio valenciano.

También el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha ahondado en la cuestión presupuestaria y le ha preguntado a Puig cómo valora que hasta junio, el Ejecutivo central solo haya ejecutado el 17% de las inversiones previstas en el territorio, mientras que en Madrid, ha asegurado, llegaba al 41%. Todo ello mientras las partidas reservadas a la Comunidad no cumplen con lo estipulado en el Estatuto de Autonomía, que exige al reparto en función del peso poblacional. "Si no se aplica es una estafa", ha enfatizado el valencianista. También Ruth Merino, de Cs, le ha afeado que se centre en atacar el dumping fiscal de Madrid mientras no soluciona el problema de la infrafinanciación de la Comunidad. "No se conforme con ser el barón favorito de Pedro Sánchez", ha espetado al presidente.

En sus turnos de réplica, el jefe del Consell ha cuestionado que la derecha acuse al Botànic de tener poca capacidad de influencia cuando "es el momento en el que más inversión hay en la Comunidad Valenciana", y ha dicho al PP que, precisamente ese partido, "no puede dar lecciones de pobreza infantil". A Ferri le ha contestado que "valora negativamente" que haya una ejecución baja de las inversiones contempladas en los presupuestos, si bien ha defendido la necesidad de que se haga una reforma legislativa para que las ejecuciones sean más ágiles. En ese sentido, ha admitido que la realización de proyectos previstos en la Comunidad de Madrid suele ser mayor que en el resto de España y, en esa materia, ha vuelto a utilizar el discurso de la necesidad de una mayor descentralización para revertir también esa realidad. Según el líder autonómico, más del 70% los proyectos previstos en los Presupuestos Generales del Estado los ejecutan empresas que tienen su sede en Madrid, y eso es algo que "también ayuda a que vayan más rápido unas obras que otras".

Durante el debate, el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler, también ha rechazado las "cifras imaginarias" de los populare' sobre la escasa ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad: "Nunca en la historia hemos tenido el 9,3% de inversión más 300 millones de euros en convenios. No hagáis el ridículo".

El presidente de la Generalitat ha puesto en valor que para el siguiente ejercicio, la Comunidad pueda decidir el destino de 300 millones de euros para definir prioridades de inversión, un montante que utilizará para resarcir el perjuicio a Alicante y que, de paso, ha puesto como ejemplo de descentralización, pues permite al territorio decidir en qué se invierte.