Puig descarta modificar las medidas contra el covid a corto plazo

El jefe del Consell, Ximo Puig, ha descartado aplicar cambios en las medidas en vigor para contener la pandemia, al menos a corto plazo. El presidente de la Generalitat ha reconocido que existe preocupación por el incremento de la incidencia de transmisiones del virus que ese registra no solo en España, sino también en el resto de Europa, y ha puesto el foco en Reino Unido. Aún así, ha señalado que estarán pendientes de las decisiones que tome la Comisión Interterritorial del Ministerio de Sanidad.

"En el corto plazo no creo que cambie" la situación, ha manifestado Puig, que ha insistido en la necesidad de avanzar en la vacunación entre el 10% de la población de que todavía no ha sido inmunizada. Aunque no ha especificado cuándo está prevista la próxima reunión de la Comisión Interdepartamental de la Generalitat, donde se actualizan las medidas y restricciones ante la pandemia, ha afirmado que: "En el corto plazo, no pensamos en cambiar la situación".

El líder autonómico ha recordado que ahora se va a intensificar la campaña de vacunación de la gripe y, también, se va a comenzar a inocular la tercera dosis contra el covid a las personas mayores de 70 años. También ha apuntado que están pendientes de las decisiones de la Interterritorial para ver cómo funcionará el nuevo calendario de vacunación y si van a ser vacunados los niños.