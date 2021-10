Sin bono viaje en la Diputación tras siete meses: el PP dice que no tiene competencias y el PSOE reivindica un concurso público

El PSOE pide incluir en los presupuestos para 2022 una partida de dos millones de euros para poner en marcha el bono viaje provincial el próximo año, una vez han pasado ya el verano y varios puentes festivos, cuando más atractivo podría resultar su uso. La diputada socialista Maite García admite la imposibilidad de que la fórmula para que la Diputación conceda las ayudas sea la directa, como sucede con otros bono viajes turísticos como el autonómico, pero propone un concurso público para que una agencia o turoperador se encargue de gestionar los viajes subvencionados, una especie de Imserso provincial, pero para todas las edades. «Todo se trata de voluntad política y aquí parece que no la hay por parte del PP», critica la diputada de l’Alfàs del Pi, que señala que la Diputación puede poner en marcha la licitación pública, «pero parece que no tienen mucho interés en algo que beneficia, y mucho, a la provincia, tanto a la gente empadronada aquí que puede conocerla mejor viajando a un precio reducido, como a las empresas turísticas». García asegura que desde la Diputación se comprometieron a estudiar esa fórmula que ya usan instituciones provinciales como la de Castellón para incentivar el turismo hotelero con un bono sénior para mayores de 55 años. «Si Castellón, con una Diputación más pequeña que la nuestra, lo puede hacer, ¿por qué no en Alicante?», se pregunta la diputada del PSOE.

La respuesta la da el diputado de Presidencia, el popular Eduardo Dolón: «No somos competentes para poner un bono turístico, ni con subvención directa ni con concurso público». El PP, no obstante, votó a favor de la iniciativa «aunque pusimos reticencias, y todo para que no se nos tachara de no querer apoyar al sector turístico», explica el también alcalde de Torrevieja para justificar el apoyo a una propuesta que, tal y como señala, la institución provincial no puede llevar a cabo sin el beneplácito del Consell a través de Turisme Comunitat Valenciana en quien recae la competencia, según la Diputación. «Si lo hacemos, la Generalitat nos lo va a tumbar, otra cosa es ser partícipes de un bono turístico que ponga en marcha el Consell», apunta Dolón, quien asegura que el PP tiene «toda la predisposición» para poner una línea de ayudas para esos viajes «siempre y cuando desde la Secretaría de Turismo de la Generalitat se nos diga cómo hacerlo y tengamos un informe suyo de no duplicidad, porque lo primero es resolver el tema competencial», añade. De hecho, el diputado popular asegura que la institución financiará esa iniciativa, siempre que pueda realizarse, con remanentes.

La Secretaría Autonómica de Turismo, que dirige Francesc Colomer, aseguró a este diario que la Diputación de Alicante no ha realizado aún consulta alguna sobre si es competente para poner en marcha ese bono viaje provincial. Las mismas fuentes añaden que todas las propuestas para dinamizar el turismo «son bienvenidas» y que en su programa de bonos está contemplado que se puedan sumar las diputaciones. Sin embargo, no aclaran si la institución provincial puede poner en marcha un programa de ayudas para fomentar los viajes por la provincia sin su consentimiento.

La referencia, el Bono Viatge de la Generalitat

Todos los grupos políticos de la Diputación aprobaron la iniciativa del PSOE para poner en marcha un plan de ayudas para fomentar el turismo interno en la provincia de Alicante en el pleno del 7 de abril. El PP fue el más reticente en aprobar la iniciativa, aunque finalmente sus diputados también levantaron la mano con el «sí». La propuesta tomaba como referencia el Bono Viatge Comunitat Valenciana, puesto en marcha por la Generalitat, y reclamaba la aprobación de una modificación de crédito dentro de los presupuestos de 2021 de la Corporación provincial, a fin de que el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca pudiera articular las bases de las ayudas para que los residentes en la provincia pudieran costear las estancias.